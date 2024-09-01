«Власов конкурентоспособен на мировом уровне. Выступает по-боевому». Тренер сборной России Абрамян о 2-м месте на этапе «Вуэльты»
Сегодня велогонщик Власов, выступающий за команду Red Bull Bora Hansgrohe, занял второе место на 15-м этапе многодневки.
«Конечно, я очень доволен его результатом, это показывает, что он конкурентоспособен на мировом уровне. Он может показывать высокие результаты, по «Вуэльте» можно оценить. На «Тур де Франс» он не смог, но там была травма, которую он получил во время гонки. Он молодец, восстановился, по-боевому выступает», – отметил главный тренер сборной России по велошоссе Иракли Абрамян.
С 21 по 29 сентября в Швейцарии пройдет чемпионат мира по шоссейному велоспорту.
«Он планирует поехать на чемпионат мира. Если поедет, то будет на хорошей ноге на этом соревновании. Там он сможет показать хорошие результаты. Пока он планирует, посмотрим, как получится», – сказал Абрамян.
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