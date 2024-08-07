Минспорт Дагестана организовал проверку инцидента на шахматном турнире. Одна из участниц разлила, предположительно, ртуть на столе соперницы

Минспорт Дагестана организовал проверку после инцидента на шахматном чемпионате.

Ранее в телеграм-канале Mash появилась информация о том, что одна из шахматисток на первенстве Дагестана разлила, предположительно, ртуть на игровом столе соперницы. Та почувствовала себя плохо, и ей вызвали скорую.

«Министерством уже организована проверка, где участнице чемпионата Дагестана по шахматам подлили под доску неизвестное вещество. В настоящее время спортсменка чувствует себя хорошо, угрозы жизни нет», – сказал глава Министерства спорта Дагестана Сажид Сажидов.

ТАСС со ссылкой на телеграм-канал Baza пишет, что пострадавшей оказалась Умайганат Османова.

Инцидент также прокомментировали в Федерации шахмат России (ФШР).

«Мы сожалеем, что такое событие произошло на шахматном мероприятии. Уверены, что правоохранительные органы разберутся в произошедшем. А пострадавшей участнице желаем скорейшего выздоровления и скорейшего возвращения за доску», – сказал исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.

ФШР в дальнейшем может рассмотреть вопрос о санкциях.

«Мы ждем реакцию правоохранительных органов. Если вина шахматистки будет доказана, то наша реакция будет максимально жесткая. Вплоть до пожизненной дисквалификации», – отметил Ткачев.