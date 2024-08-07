Минспорт Дагестана организовал проверку инцидента на шахматном турнире. Одна из участниц разлила, предположительно, ртуть на столе соперницы

Теги происшествия Министерство спорта России ТАСС ФШР Шахматы

Минспорт Дагестана организовал проверку после инцидента на шахматном чемпионате.

Ранее в телеграм-канале Mash появилась информация о том, что одна из шахматисток на первенстве Дагестана разлила, предположительно, ртуть на игровом столе соперницы. Та почувствовала себя плохо, и ей вызвали скорую.

«Министерством уже организована проверка, где участнице чемпионата Дагестана по шахматам подлили под доску неизвестное вещество. В настоящее время спортсменка чувствует себя хорошо, угрозы жизни нет», – сказал глава Министерства спорта Дагестана Сажид Сажидов.

ТАСС со ссылкой на телеграм-канал Baza пишет, что пострадавшей оказалась Умайганат Османова.

Инцидент также прокомментировали в Федерации шахмат России (ФШР). 

«Мы сожалеем, что такое событие произошло на шахматном мероприятии. Уверены, что правоохранительные органы разберутся в произошедшем. А пострадавшей участнице желаем скорейшего выздоровления и скорейшего возвращения за доску», – сказал исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.

ФШР в дальнейшем может рассмотреть вопрос о санкциях.

«Мы ждем реакцию правоохранительных органов. Если вина шахматистки будет доказана, то наша реакция будет максимально жесткая. Вплоть до пожизненной дисквалификации», – отметил Ткачев.

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8 комментариев
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Неожиданный ход королевы
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А что там проверять? Там на видео пожизненный дисквал и уголовка.
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Тут уголовкой пахнет. Пожизненное из шахмат - минимальное наказание.
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Ответ Ебздрогыч
Неожиданный ход королевы
Ты её видел? Там целая ладья
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Лошадью ходи, лошадью !:)
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Судья Бобровский задумался и пошел сдаваться.
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А, так это минспорта проверяет, не "компетентные органы"?! Видимо, комиссия по этике ШФР займется итоговым вердиктом?
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Вот это поворот!!!
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