Оргкомитет Игр-2024 о триатлонистке, госпитализированной после заплыва в Сене: «НОК Бельгии заявил, что это не связано с соревнованиями»
Оргкомитет ОИ-2024 заявил, что госпитализация триатлонистки после заплыва в Сене не связана с соревнованиями.
Бельгийская спортсменка Клэр Мишель была госпитализирована с кишечной палочкой после участия в триатлоне на Олимпиаде в Париже.
31 июля она проплыла первый этап триатлона в реке Сене, купание в которой было запрещено перед началом Игр из-за высокой концентрации бактерий. Сообщалось, что Мишель находится в больнице уже четыре дня.
«Здоровье спортсменки очень важно. Мы будем регулярно проверять ее состояние, но бельгийская сторона уже сделала заявление – мы ничего сверх добавить не можем.
НОК Бельгии заявил, что это не связано с соревнованиями. Поэтому мы не можем больше ничего комментировать», – сказала директор оргкомитета Парижа-2024 по коммуникациям Анн Дешам.
Сегодня на Сене прошел этап смешанной эстафеты по триатлону. Запланированы также соревнования по плаванию на открытой воде.
«Относительно триатлона – решение проводить старт было принято, учитывая тот факт, что ситуация с качеством воды улучшилась. Что до марафона в Сене, мы решили, что у нас будет еще одно место проведения как запасной вариант, если качество воды не будет соответствовать требованиям.
Решение о заплыве в Сене принимается группой экспертов. Не только качество воды рассматривается, но и другие факторы. И на протяжении двух дней триатлона мы были транспарентны и сообщали спортсменам о состоянии воды», – отметила Дешам.
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- Алло, полиция? Меня похитили инопланетяне?
- Вы что, пьяны?
- Да, так совпало!
Просто спортсменка сама дерьма наелась :)
"Please note that Claire Michel has not been in the hospital for four days. Furthermore, she was not hospitalised prior to today.
"It is correct that she was taken to the polyclinic in the Olympic Village earlier today for treatment."
Ну и это легко проверяется. В предварительном стартлисте от 4 Августа Мишель Клэр присутствует.
Добавлю немного контекста - бельгийцы не сильно дружат с французами и до индивидуального старта другая бельгийка активно критиковала трассу.
То есть бельгийский НОК точно скрывать не будет, а с удовольствием уколет французов за что-нибудь. Что он и сделал, кстати, в своем первом заявлении про "lessons learnt".
🤡