Оргкомитет Игр-2024 о триатлонистке, госпитализированной после заплыва в Сене: «НОК Бельгии заявил, что это не связано с соревнованиями»

Оргкомитет ОИ-2024 заявил, что госпитализация триатлонистки после заплыва в Сене не связана с соревнованиями.

Бельгийская спортсменка Клэр Мишель была госпитализирована с кишечной палочкой после участия в триатлоне на в Париже.

31 июля она проплыла первый этап триатлона в реке Сене, купание в которой было запрещено перед началом Игр из-за высокой концентрации бактерий. Сообщалось, что Мишель находится в больнице уже четыре дня.

« спортсменки очень важно. Мы будем регулярно проверять ее состояние, но бельгийская сторона уже сделала заявление – мы ничего сверх добавить не можем.

НОК Бельгии заявил, что это не связано с соревнованиями. Поэтому мы не можем больше ничего комментировать», – сказала директор оргкомитета Парижа-2024 по коммуникациям Анн Дешам.

Сегодня на Сене прошел этап смешанной эстафеты по триатлону. Запланированы также соревнования по плаванию на открытой воде.

«Относительно триатлона – решение проводить старт было принято, учитывая тот факт, что ситуация с качеством воды улучшилась. Что до марафона в Сене, мы решили, что у нас будет еще одно место проведения как запасной вариант, если качество воды не будет соответствовать требованиям.

Решение о заплыве в Сене принимается группой экспертов. Не только качество воды рассматривается, но и другие факторы. И на протяжении двух дней триатлона мы были транспарентны и сообщали спортсменам о состоянии воды», – отметила Дешам.

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