ФШР обратилась к ФИДЕ с просьбой отменить запреты на флаг, гимн и участие сборных в турнирах

Теги ФИДЕ сборная России Женская сборная России ТАСС ФШР Александр Ткачев Шахматы

ФШР добивается отмены запрета на флаг, гимн и участие сборных в международных турнирах.

Об этом сообщил исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев.

«ФШР направила на рассмотрение генеральной ассамблеи жалобу на решения совета ФИДЕ от 27 февраля 2022 года и 15 марта 2022 года, согласно которым был соответственно наложен запрет на использование флага и гимна России и Белоруссии на всех международных турнирах под эгидой ФИДЕ, а сборные команды России и Белоруссии были отстранены от участия в официальных соревнованиях под эгидой организации.

Мы просим генеральную ассамблею ФИДЕ отменить эти дискриминационные решения», – сказал Ткачев.

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