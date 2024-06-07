Тарасова о лишении ФШР членства в ФИДЕ: «Хотят нас наказывать непонятно за что. Мы должны их обыгрывать к чертовой матери, другого пути нет»

Теги Татьяна Тарасова ФИДЕ ТАСС ФШР Фигурное катание

Тарасова назвала жестоким и несправедливым лишение ФШР членства в ФИДЕ.

Сегодня стало известно, что Федерация шахмат России на два года лишена членства в Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Такое решение приняла комиссия организации по этике.

Санкции наложены в связи с деятельностью федерации на территории Крыма, ДНР, ЛНР и Херсонской области. Дело рассматривалось из-за жалобы Украинской шахматной федерации. 

«Что мы можем с этим поделать? У нас никакого другого пути нет, мы только должны обыгрывать их к чертовой матери. Исключения наших федераций продолжаются.

Конечно, максимально хотят нас наказывать непонятно за что. Наказывают тех спортсменов, которые поднимали этот вид спорта и были лучшие в этом виде.

Откуда такая жестокость по отношению к выдающимся спортсменам и за что такая несправедливость – непонятно», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова

Исполнительный директор ФШР о лишении членства в ФИДЕ: «Категорически не согласны с этим решением, оно политизировано. Мы не будем отмалчиваться»

6 комментариев
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Что Тарасова ..понимает в шахматах-то ? Она хотя бы знает ...как ходить шахматными фигурами на доске ? В каждой бочке затычка !
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Наказывают тех спортсменов, которые поднимали этот вид спорта и были лучшие в этом виде.

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Таня, это шахматы

Зачем бабку тревожат по всем темам?

Были лучшими во времена СССР

А сейчас там карякин пришёл и карачун, после того как наш еврей проиграл китайцу, потому что из кремля приказали
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Мы сыграли с Талем десять партий: в преферанс, в очко, на бильярде. И Таль сказал, такой не подведёт
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И действительно, за что ж такая "несправедливость "?
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