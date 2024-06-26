Федерация шахмат России подала апелляцию на решение ФИДЕ о двухлетнем отстранении

Федерация шахмат России подала апелляцию на решение комиссии по этике ФИДЕ.

Комиссия по этике лишила ФШР членства в организации на два года из-за того, что Федерация включила в свой состав региональные федерации новых территорий России.

«Мы подали апелляцию на решение комиссии по этике ФИДЕ о лишении ФШР членства в Международной шахматной федерации на два года, в которой просим данное решение аннулировать полностью.

ФШР придерживается твердого мнения, что субъективное мнение двух членов комиссии по этике FIDE о вероятности ущерба репутации не может быть достаточным основанием для принятия решения о дисквалификации национальной федерации», – рассказал исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.