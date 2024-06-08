Сергей Карякин: «Пытаюсь донести до общественности, что пора задуматься о создании альтернативной ФИДЕ международной шахматной организации»

Сергей Карякин считает, что нужно создать альтернативную ФИДЕ организацию.

Ранее комиссия по этике и дисциплине лишила Федерацию шахмат России ( ) членства в организации сроком на два года. Это произошло после жалобы Украинской шахматной федерации, а также гроссмейстеров Андрея Баришпольца и Петера Хейне Нильсена.

Комиссия по этике ФИДЕ призвала ФШР отказаться от деятельности на территории Крыма, ДНР, ЛНР и Херсонской области.

«Напомню, что именно этот же «карательный» орган дисквалифицировал меня в апреле 2022 года, лишив возможности сыграть на турнире претендентов, теперь же каратели из состава шахматных функционеров добрались до федерации шахмат нашей страны.

На данный момент нас заверяют, что игроков, тренеров и арбитров это не коснется, но, как показывает практика последних событий в отношении спортсменов из России, уверен, что санкции будут только нарастать.

Уже несколько лет я пытаюсь донести до общественности мысль, что пора задуматься о создании альтернативной ФИДЕ международной шахматной организации с флагами и гимнами всех стран-участниц, в основе которой будут равные возможности для всех шахматистов.

И чемпионы будут определяться только по спортивному принципу, а не в результате подковерных игр чиновников, ведь свой лозунг «Gens una sumus» («Мы – одна семья») уже окончательно дискредитировала», – сказал гроссмейстер.