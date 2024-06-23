Исполнительный директор ФШР Ткачев: «Игры БРИКС показали, что изоляции России не существует. В шахматном турнире принимало участие 16 стран»

Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев подвел итоги Игр БРИКС.

«Кто бы что ни говорил, а показали, что изоляции России не существует. В шахматном турнире принимало участие 16 стран.

К нам приехали не только представители стран бывшего Советского Союза, но и шахматисты из Индии, Китая, африканские спортсмены. Это отличная проверка своих сил, и чем больше таких соревнований будет, тем лучше», – сказал Ткачев.