Исполнительный директор ФШР Ткачев: «Игры БРИКС показали, что изоляции России не существует. В шахматном турнире принимало участие 16 стран»
Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев подвел итоги Игр БРИКС.
«Кто бы что ни говорил, а Игры БРИКС показали, что изоляции России не существует. В шахматном турнире принимало участие 16 стран.
К нам приехали не только представители стран бывшего Советского Союза, но и шахматисты из Индии, Китая, африканские спортсмены. Это отличная проверка своих сил, и чем больше таких соревнований будет, тем лучше», – сказал Ткачев.