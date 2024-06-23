Исполнительный директор ФШР Ткачев: «Игры БРИКС показали, что изоляции России не существует. В шахматном турнире принимало участие 16 стран»

Теги ФШР Александр Ткачев Игры БРИКС Шахматы

Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев подвел итоги Игр БРИКС.

«Кто бы что ни говорил, а Игры БРИКС показали, что изоляции России не существует. В шахматном турнире принимало участие 16 стран.

К нам приехали не только представители стран бывшего Советского Союза, но и шахматисты из Индии, Китая, африканские спортсмены. Это отличная проверка своих сил, и чем больше таких соревнований будет, тем лучше», – сказал Ткачев.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Не шахматисты, а дети
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий