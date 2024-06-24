Сергей Карякин: «В первые разы Париж мне нравился, а потом там становилось все хуже. Очень много мигрантов. Москва гораздо лучше»

Шахматист Сергей Карякин сравнил Париж и Москву.

– Вы наверняка были в раньше...

– Много раз. Если честно, в первые разы мне нравилось, а потом там становилось все хуже. Очень много в последние годы стало мигрантов. Но опять-таки, у каждого свой вкус, я считаю, Москва гораздо лучше.

– Вокруг чистоты Сены сейчас очень много разговоров.

– Да-да, в Париже действительно стало очень средне, скажем так мягко. И повторюсь, что ничего не сравнится с Москвой.

– Ни один европейский город?

– Ни один, да, – отметил .

С 26 июля по 11 августа в Париже пройдут летние Олимпийские игры.