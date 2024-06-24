Сергей Карякин: «В первые разы Париж мне нравился, а потом там становилось все хуже. Очень много мигрантов. Москва гораздо лучше»

Теги Сергей Карякин Париж-2024 Шахматы

Шахматист Сергей Карякин сравнил Париж и Москву.

– Вы наверняка были в Париже раньше...

– Много раз. Если честно, в первые разы мне нравилось, а потом там становилось все хуже. Очень много в последние годы стало мигрантов. Но опять-таки, у каждого свой вкус, я считаю, Москва гораздо лучше.

– Вокруг чистоты Сены сейчас очень много разговоров.

– Да-да, в Париже действительно стало очень средне, скажем так мягко. И повторюсь, что ничего не сравнится с Москвой.

– Ни один европейский город?

– Ни один, да, – отметил Карякин.

С 26 июля по 11 августа в Париже пройдут летние Олимпийские игры.

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68 комментариев
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ведь Москва издавна славится отсутствием мигрантов
+209
-6
+203
Ответ Валентин Захаров
ведь Москва издавна славится отсутствием мигрантов
А из Москвы-реки вообще можно воду пить
+129
-4
+125
Если честно, в первые разы мне нравился шахматист Карякин, а потом там становился все хуже и хуже. Очень много в последние годы стало политики у него, и как можно меньше шахмат. Но опять-таки, у каждого свой вкус, я считаю, Грищук гораздо лучше.
+108
-9
+99
Приезжай к нам в Электросталь, тут склад Вайлдбериз открыли. Одни русские работают, ага
+70
-3
+67
Согласно данным управления по вопросам миграции ГУ МВД по Москве, за 2023 год в столице поставили на учет 3 343 490 иностранцев и лиц без гражданства. Не убедил.
+37
-1
+36
Знаметиная дружба народов СССР подъехала от Карякина. Эх, как же госпропаганде хорошо жилось без этих ваших Интернетов. Сочинять можно было что угодно
+40
-5
+35
Он не был во Владивостоке на набережной в праздник 9 мая - ни одного русского, толпы узбеков.
+36
-2
+34
Ответ Вечно в бане
Я тоже не был во Владивостоке, и у меня один вопрос: откуда там вообще узбеки?
Задай вопрос президенту на прямой линии.
+35
-4
+31
Ответ Валентин Захаров
ведь Москва издавна славится отсутствием мигрантов
поэтому и носит гордое имя Масквабад.
+46
-16
+30
Ответ Nosikedy
Согласно данным управления по вопросам миграции ГУ МВД по Москве, за 2023 год в столице поставили на учет 3 343 490 иностранцев и лиц без гражданства. Не убедил.
И ещё столько же не поставили.
+28
-1
+27
Ответ Курт Хаунштайн
Он не был во Владивостоке на набережной в праздник 9 мая - ни одного русского, толпы узбеков.
Я тоже не был во Владивостоке, и у меня один вопрос: откуда там вообще узбеки?
+27
-1
+26
Всегда приезжаю в Москву чтобы отдохнуть от мигрантов
+26
0
+26
Ответ SAF22
Так ведь нечего. Очень часто я слышу, что в других городах безобразное метро, а вот у нас-то. Но давайте сравним не с Московским метро, а с нижегородским или кзаанским, где света экономят на освещении
Лучше с омским сравнивать
+23
0
+23
Остановите его кто-нибудь.
+21
-1
+20
Сирожа нехило зиганул.
+19
-1
+18
Зачем нам их мнение о всех вопросах? Что нового могут Карякин, Вяльбе или Журова сказать?
+15
-1
+14
Карякин сам мигрант, Москва без него и его вонючих политических доносов лучше была.
+14
0
+14
Да что ж опять вы со своей Москвой? Приведите другие примеры или больше нечего предложить кроме нашей столицы?
+13
-1
+12
Из прочитанного понял, что корякин имеет неприязнь к мигрантам.
+11
0
+11
Ответ Вадим Симонов
Да что ж опять вы со своей Москвой? Приведите другие примеры или больше нечего предложить кроме нашей столицы?
Так ведь нечего. Очень часто я слышу, что в других городах безобразное метро, а вот у нас-то. Но давайте сравним не с Московским метро, а с нижегородским или кзаанским, где света экономят на освещении
+12
-2
+10
а в Москваабаде как будто мало мигрантов. целые гетто азиатов и кавказцев. куда боятся заходить коренные жители столицы. и где нет никакой реальной власти муниципалитетов, а нечто их по типу махалли.
+13
-3
+10
Москва - грязный и шумный азиатский город. Вена лучше.
+15
-7
+8
А теперь , когда меня туда не пускают , там просто ужасно )))
+9
-1
+8
Ответ Вечно в бане
Я тоже не был во Владивостоке, и у меня один вопрос: откуда там вообще узбеки?
они там на строительстве объектов массово работают. потому как своим и даже китайцам неохота работать за те гроши
+8
-1
+7
Да не, Сирож, лучше всего ща не в Москве, а в Дагестане. Идиллия
+8
-2
+6
Ответ Lacrosse-style goal
Да не, Сирож, лучше всего ща не в Москве, а в Дагестане. Идиллия
Журова, как раз, распиналась, что в нашей стране такое невозможно, недели не прошло
+7
-1
+6
В Париже баранов не режут на улицах во время религиозных праздников и не собираются сотни тысяч мигрантов.Но в Москве лучше, да корякин?
+9
-3
+6
Париж действительно очень грязный город. В шагах от центра на улице кучи мусора, бродяги. Москва гораздо чище.
+6
-1
+5
В Котельниках был или судишь по Москве, имея квартирку в центре города.
+6
-1
+5
В Москве мало мигрантов?
+5
-1
+4
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