Сергей Карякин: «Олимпиада-2024 будет одной из худших в истории с точки зрения давления на спортсменов»
Гроссмейстер Сергей Карякин поделился ожиданиями от Игр-2024.
«Честно говоря, я думаю, что Олимпиада в Париже будет одной из худших в истории с точки зрения давления на спортсменов.
Мое мнение вы знаете. Я считаю, что ехать не нужно при нынешних условиях. Но те, кто все же отправятся, однозначно встретятся с беспрецедентным давлением со стороны МОК и вообще всех. Поэтому не знаю, кто на это решится. Посмотрим», – сказал Карякин.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.