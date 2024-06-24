Сергей Карякин: «Олимпиада-2024 будет одной из худших в истории с точки зрения давления на спортсменов»

Гроссмейстер Сергей Карякин поделился ожиданиями от Игр-2024.

«Честно говоря, я думаю, что Олимпиада в будет одной из худших в истории с точки зрения давления на спортсменов.

Мое мнение вы знаете. Я считаю, что ехать не нужно при нынешних условиях. Но те, кто все же отправятся, однозначно встретятся с беспрецедентным давлением со стороны и вообще всех. Поэтому не знаю, кто на это решится. Посмотрим», – сказал .

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.