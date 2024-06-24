Сергей Карякин: «Олимпиада-2024 будет одной из худших в истории с точки зрения давления на спортсменов»

Теги МОК Сергей Карякин Париж-2024 Шахматы

Гроссмейстер Сергей Карякин поделился ожиданиями от Игр-2024.

«Честно говоря, я думаю, что Олимпиада в Париже будет одной из худших в истории с точки зрения давления на спортсменов.

Мое мнение вы знаете. Я считаю, что ехать не нужно при нынешних условиях. Но те, кто все же отправятся, однозначно встретятся с беспрецедентным давлением со стороны МОК и вообще всех. Поэтому не знаю, кто на это решится. Посмотрим», – сказал Карякин.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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5 комментариев
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А как же презумпция невиновности? Олимпиады еще нет а выводы (виновен) уже сделаны.
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То ли дело игры брикс! Ни давления, ни конкурентов... Все медали наши))
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с точки зрения давления на спортсменов» --- Не надо так примитивно карякать. Никакого давления на спортсменов там не ожидается.
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Покрась коня в триколор...
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