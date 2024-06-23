Главный врач отряда ФМБА на Играх БРИКС: «За время проведения Игр зафиксировано более 30 обращений спортсменов к нашим психологам»

В ФМБА рассказали о работе психологов с участниками Игр БРИКС в Казани.

Главный врач отряда Федерального медико-биологического агентства ( ) России на Играх БРИКС Андрей Абрамов рассказал, сколько атлетов и членов делегаций обращались за медицинской помощью.

«За время проведения соревнований за медицинской помощью обратились более 100 участников. Спортсмены сборной России, иностранные спортсмены и члены делегаций.

Во время проведения мы столкнулись с несколькими нетривиальными случаями – экстренные травмы, требовавшие необходимости госпитализации. Один из таких случаев – у спортсмена сборной России по карате на первой минуте боя случилась травма нижней конечности, потребовавшая экстренной госпитализации и неотложного хирургического вмешательства», – сказал Абрамов.

«За время проведения Игр зафиксировано более 30 обращений спортсменов к нашим психологам. В основном это составляли тревожные расстройства непосредственно перед соревнованиями, нарушения сна. Проводилась различная психологическая коррекция с помощью консультаций и аппаратных методик», – добавил он.