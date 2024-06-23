Главный врач отряда ФМБА на Играх БРИКС: «За время проведения Игр зафиксировано более 30 обращений спортсменов к нашим психологам»

Теги ФМБА психология Игры БРИКС Легкая атлетика

В ФМБА рассказали о работе психологов с участниками Игр БРИКС в Казани.

Главный врач отряда Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России на Играх БРИКС Андрей Абрамов рассказал, сколько атлетов и членов делегаций обращались за медицинской помощью.

«За время проведения соревнований за медицинской помощью обратились более 100 участников. Спортсмены сборной России, иностранные спортсмены и члены делегаций.

Во время проведения Игр БРИКС мы столкнулись с несколькими нетривиальными случаями – экстренные травмы, требовавшие необходимости госпитализации. Один из таких случаев – у спортсмена сборной России по карате на первой минуте боя случилась травма нижней конечности, потребовавшая экстренной госпитализации и неотложного хирургического вмешательства», – сказал Абрамов.

«За время проведения Игр зафиксировано более 30 обращений спортсменов к нашим психологам. В основном это составляли тревожные расстройства непосредственно перед соревнованиями, нарушения сна. Проводилась различная психологическая коррекция с помощью консультаций и аппаратных методик», – добавил он.

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6 комментариев
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Психологи работают не покладая рук, значит на играх где сплошное дружелюбие и единение много проблем психологического характера?
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Александр Мальцев обращался с просьбой найти ему хоть одного соперника.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Психологи работают не покладая рук, значит на играх где сплошное дружелюбие и единение много проблем психологического характера?
Это тех, кто заявлял про дружелюбие, небывалую организацию и переполненные трибуны, совесть грызёт...
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Когда российские спортсмены увидели своих соперников по Играм ПШИКС, то им резко потребовалась неотложная помощь психологического характера.
+1
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Ответ Yan D
Александр Мальцев обращался с просьбой найти ему хоть одного соперника.
Психолог спрашивает у Александра Мальцева:
-Видишь соперника?
-Нет.
-И я нет, а он есть)
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От невиданного комфорта и гостеприимности бегут к психологу ?
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