Песков о лишении ФШР членства в ФИДЕ: «Считаем это решение несправедливым. Будем отстаивать наши интересы»

Дмитрий Песков назвал несправедливым лишение ФШР членства в ФИДЕ.

Ранее стало известно, что Федерация шахмат России (ФШР) на два года лишена членства в Международной шахматной федерации ( ). Такое решение приняла комиссия организации по этике.

Санкции наложены в связи с деятельностью федерации на территории Крыма, ДНР, ЛНР и Херсонской области. Дело рассматривалось из-за жалобы Украинской шахматной федерации.

«Однозначно считаем это решение несправедливым. Будем отстаивать наши интересы.

До сих пор у нас с ФИДЕ были очень конструктивные отношения, надеемся, что речь идет о недопонимании, которое нам удастся преодолеть», – сказал председатель попечительского совета , пресс-секретарь президента РФ.