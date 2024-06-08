Песков о лишении ФШР членства в ФИДЕ: «Считаем это решение несправедливым. Будем отстаивать наши интересы»

Теги ФИДЕ Дмитрий Песков ФШР Шахматы

Дмитрий Песков назвал несправедливым лишение ФШР членства в ФИДЕ.

Ранее стало известно, что Федерация шахмат России (ФШР) на два года лишена членства в Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Такое решение приняла комиссия организации по этике.

Санкции наложены в связи с деятельностью федерации на территории Крыма, ДНР, ЛНР и Херсонской области. Дело рассматривалось из-за жалобы Украинской шахматной федерации.

«Однозначно считаем это решение несправедливым. Будем отстаивать наши интересы.

До сих пор у нас с ФИДЕ были очень конструктивные отношения, надеемся, что речь идет о недопонимании, которое нам удастся преодолеть», – сказал председатель попечительского совета ФШР, пресс-секретарь президента РФ.

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