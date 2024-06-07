Исполнительный директор ФШР о лишении членства в ФИДЕ: «Категорически не согласны с этим решением, оно политизировано. Мы не будем отмалчиваться»

Теги ФИДЕ ФШР Александр Ткачев Шахматы

Исполнительный директор ФШР заявил, что федерация опротестует решение о временном отстранении.

Сегодня стало известно, что Федерация шахмат России на два года лишена членства в ФИДЕ. Такое решение приняла комиссия организации по этике.

Санкции наложены в связи с деятельностью федерации на территории Крыма, ДНР, ЛНР и Херсонской области. Дело рассматривалось из-за жалобы Украинской шахматной федерации. 

– Понятно, что мы категорически не согласны с этим решением. Очевидно, что оно политизировано. Мы не будем отмалчиваться, наши юристы работают. У нас есть время, чтобы все взвесить, грамотно составить все документы и предъявить встречные возражения.

– То есть будет апелляция?

– Назвать это можно как угодно — апелляция, возражение... Понятно, что просто так мы ситуацию не оставим. В какой форме это делать – как посоветуют юристы. Может, это будет апелляция, может, возражение. Пусть работают профессионалы.

Это решение приняли два человека, но оно касается непосредственно 135 тысяч наших шахматистов, которые есть в рейтинг‑листе ФИДЕ. Почему-то два человека решают за 135 тысяч спортсменов. Очевидно, что этическая комиссия ФИДЕ превысила свои полномочия, – сказал Александр Ткачев. 

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий