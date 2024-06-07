Исполнительный директор ФШР о лишении членства в ФИДЕ: «Категорически не согласны с этим решением, оно политизировано. Мы не будем отмалчиваться»

Исполнительный директор ФШР заявил, что федерация опротестует решение о временном отстранении.

Сегодня стало известно, что Федерация шахмат России на два года лишена членства в ФИДЕ. Такое решение приняла комиссия организации по этике.

Санкции наложены в связи с деятельностью федерации на территории Крыма, ДНР, ЛНР и Херсонской области. Дело рассматривалось из-за жалобы Украинской шахматной федерации.

– Понятно, что мы категорически не согласны с этим решением. Очевидно, что оно политизировано. Мы не будем отмалчиваться, наши юристы работают. У нас есть время, чтобы все взвесить, грамотно составить все документы и предъявить встречные возражения.

– То есть будет апелляция?

– Назвать это можно как угодно — апелляция, возражение... Понятно, что просто так мы ситуацию не оставим. В какой форме это делать – как посоветуют юристы. Может, это будет апелляция, может, возражение. Пусть работают профессионалы.

Это решение приняли два человека, но оно касается непосредственно 135 тысяч наших шахматистов, которые есть в рейтинг‑листе ФИДЕ. Почему-то два человека решают за 135 тысяч спортсменов. Очевидно, что этическая комиссия превысила свои полномочия, – сказал Александр Ткачев.