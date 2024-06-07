Дворкович о лишении ФШР членства в ФИДЕ: «Это решение первой инстанции, которое еще не вступило в силу. Оно будет опротестовано»

Теги ФИДЕ Аркадий Дворкович Федерация шахмат Украины ФШР Шахматы

Дворкович прокомментировал новость о лишении ФШР членства в ФИДЕ на два года.

Ранее стало известно, что на Федерацию шахмат России наложены санкции в связи с деятельностью на территории Крыма, ДНР, ЛНР и Херсонской области. Дело рассматривалось из-за жалобы Украинской шахматной федерации. 

– Появилась информация, что комиссия по этике ФИДЕ признала Федерацию шахмат России и вас виновными по делу, возбужденному Федерацией шахмат Украины, и якобы вы получили выговор. Это действительно так?

– Первая инстанция комиссии по этике приняла такое решение. По терминологии этического кодекса это называется réprimand. Его можно перевести с французского на русский как «выговор» или «порицание».

Да, это правда. Основание – мое участие в попечительском совете Федерации шахмат России.

– Также пишут, что ФШР отстранена от членства на два года.

– Это решение все той же первой инстанции, которое еще не вступило в силу, с которым многие из моих коллег по совету ФИДЕ не согласны. Насколько я знаю, это решение будет опротестовано, и ФШР настаивает на рассмотрении этого вопроса на генеральной ассамблее ФИДЕ в сентябре этого года.

Безусловно, ассамблея не может не рассмотреть такой значимый для всего мирового шахматного движения вопрос, – сказал глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович

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2 комментария
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То есть какая-то комиссия может признать президента виновным? Хороший же он "президент", полномочия 99 уровня
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