Дворкович о санкциях в отношении российских шахматистов: «Мы действуем исходя из интересов всех стран-членов ФИДЕ»

Аркадий Дворкович высказался о санкциях в отношении российских шахматистов.

– Несмотря и, наверное, вопреки ситуации в мире, как бы вы сейчас оценили взаимодействие ФИДЕ и Федерации шахмат России?

– является полноправным членом ФИДЕ. Есть ограничения, связанные с рекомендациями МОК, на участие сборных команд в международных спортивных соревнованиях.

Российские шахматисты участвуют во всех индивидуальных соревнованиях, здесь никаких ограничений нет. Да, мы с ФШР – партнеры и продолжаем взаимодействовать.

– Верно ли я понимаю, что решение ФИДЕ о снятии ограничений в командных соревнованиях и на использование флага и гимна напрямую зависит от позиции МОК и от того, когда и в какую сторону она изменится?

– В ФИДЕ входит около 200 стран, и для большинства из них взаимоотношения с национальными олимпийскими комитетами крайне важны. Мы не можем не учитывать это и действуем, исходя из интересов всех наших стран-членов, федераций, которые входят в ФИДЕ.

Мы ни в коем случае не хотели бы ухудшить взаимоотношения между национальными шахматными федерациями и национальными олимпийскими комитетами. Поэтому следование рекомендациям МОК является важным для шахматного сообщества.

При этом российские спортсмены участвуют во всех индивидуальных соревнованиях без каких-либо дополнительных условий и ограничений. Да, во время соревнований в турнирных залах российские флаг и гимн использоваться не могут, но российские спортсмены могут выступать под флагом ФИДЕ – я считаю, что это достойно.

У нас одна международная шахматная семья, и никто не может быть лишен прав, связанных с вхождением в нее, без достаточных на то оснований, – сказал глава ФИДЕ.