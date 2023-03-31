Аркадий Дворкович: «С точки зрения ФИДЕ очевидно, что баланс смещается в сторону Азии, поскольку Россия – одна из сильнейших шахматных держав»

Аркадий Дворкович заявил о растущей роли азиатских шахмат после перехода России.

Ранее генеральная ассамблея Азиатской шахматной федерации (ACF) проголосовала за включение в свой состав Федерации шахмат России (ФШР).

«С точки зрения ФИДЕ (Международной шахматной федерации) очевидно, что баланс смещается в сторону Азии, поскольку Россия является одной из сильнейших шахматных держав.

Переход из Европы в Азию означает, что, например, по такому показателю, как число мест в Кубке мира, который завоевывается путем завоевания определенных мест в рейтинге или по итогам (шахматной) олимпиады, баланс сместится в сторону Азии.

Станет ли от этого России легче, совсем не уверен, потому что азиатские шахматы крайне сильны, но, насколько я понимаю логику ФШР в данном случае, это позволит российским шахматистам участвовать в континентальных первенствах более активно, не будет таких же проблем с визами, как в Европе сейчас, и будет, соответственно, возможность приводить в шахматы новое поколение талантливых шахматистов через большее число турниров, в том числе и, наверное, на территории России.

Но это дело ACF, мы к этому прямого отношения не имеем, на это не влияем, но логика была именно такая.

Очевидно, что Индия, Китай и теперь уже Узбекистан и ряд других стран становятся лидерами в мировом шахматном движении. И России, я думаю, будет достаточно интересно участвовать именно в азиатских соревнованиях.

Хотя я понимаю и негативные моменты, все-таки российская шахматная школа традиционно была европейской, и, конечно, многим из нас жаль, что часть этих связей в результате будет утеряна», – отметил глава ФИДЕ.

Российские шахматы переехали в Азию. Что изменится? Неужели нам вернут флаг и гимн?