Сергей Карякин: «Мне обидно за наших фигуристов, как и за всех российских спортсменов, которых не допускают к участию в международных соревнованиях»

Теги сборная России Сергей Карякин Шахматы

Шахматист Сергей Карякин заявил, что ему обидно за российских фигуристов.

«Конечно, мне обидно за наших фигуристов, как и за всех российских спортсменов, которых не допускают к участию в международных соревнованиях.

Я считаю, что никакие подобные решения не должны негативно сказываться на спорте в нашей стране, надо просто заниматься им и продолжать его развивать. И даже если нас кто-то не допускает к турнирам, то мы все равно должны быть сильными внутри России.

Думаю, что так или иначе все придет к тому, что они (международные федерации) будут вынуждены приглашать нас к участию во всех видах спорта.

Но для того, чтобы быть к этому готовыми, мы тоже должны сделать определенный задел, развивать спорт внутри нашей страны и проводить соревнования с дружественными нам странами», – сказал российский гроссмейстер.

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11 комментариев
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Карякин: «Мне обидно за наших фигуристов --- А за всех граждан России, которые пострадали от санкций, не обидно?
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Всегда думала, что шахматисты очень умные. Разрыв шаблона
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они (международные федерации) будут вынуждены приглашать нас --- И что их вынудит? Два с половиной года не вынудили.
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Доверенное лицо дедушки:
Слушай, абидна да
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На обиженных воду возят
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Хорошо хоть, не пропел про дискриминацию.
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Z шахматист о справедливости. Бери нейтральный статус и езжай на олимпиаду.
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Ответ selso99
Он вообще спит когда-нибудь??? 🤷🤷
С 24 февраля 2022 года спит. Проснулся час назад и не понимает, почему всех рос спортсменов отовсюду повыгоняли
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