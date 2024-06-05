Сергей Карякин: «Мне обидно за наших фигуристов, как и за всех российских спортсменов, которых не допускают к участию в международных соревнованиях»

Шахматист Сергей Карякин заявил, что ему обидно за российских фигуристов.

«Конечно, мне обидно за наших фигуристов, как и за всех российских спортсменов, которых не допускают к участию в международных соревнованиях.

Я считаю, что никакие подобные решения не должны негативно сказываться на спорте в нашей стране, надо просто заниматься им и продолжать его развивать. И даже если нас кто-то не допускает к турнирам, то мы все равно должны быть сильными внутри России.

Думаю, что так или иначе все придет к тому, что они (международные федерации) будут вынуждены приглашать нас к участию во всех видах спорта.

Но для того, чтобы быть к этому готовыми, мы тоже должны сделать определенный задел, развивать спорт внутри нашей страны и проводить соревнования с дружественными нам странами», – сказал российский гроссмейстер.