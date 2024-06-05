Роднина о продлении отстранения фигуристов: «Когда идет подобное наказание ни за что, какая может быть реакция? Естественно, негативная»

Теги сборная России Ирина Роднина ISU Фигурное катание

Ирина Роднина высказалась о продлении отстранения российских фигуристов.

С 10 по 14 июня в Лас-Вегасе пройдет конгресс Международного союза конькобежцев (ISU). Ранее появилась информация о том, что российских фигуристов не планируют допускать к соревнованиям нового сезона.

«У нас сезон заканчивается в декабре 2024 года. Значит, в этом году до международных соревнований не будут допускать.

Как можно относиться к этому решению?! У любого человека не может быть нормальной реакции на такое. Когда идет подобное наказание ни за что... Какая может быть реакция?! Естественно, негативная», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

Наши вылетели из всех рейтингов мировой фигурки. Что это значит?

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