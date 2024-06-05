Вайцеховская о призывах не ехать на Игры-2024: «Что такое Олимпиада, Карякин представляет лишь гипотетически, но дает советы космического масштаба»
Елена Вайцеховская высказалась о призывах Сергея Карякина не ехать на Игры-2024.
«Давно следовало бы привыкнуть, но – нет. Теперь уже гроссмейстер Карякин призывает не ехать на Олимпиаду. Что такое Олимпиада (не шахматная), гроссмейстер Карякин, полагаю, представляет себе исключительно гипотетически. Но считает себя вправе давать советы космического масштаба.
Здесь прямо-таки напрашивается знаменитая булгаковская цитата из «Собачьего сердца», но из уважения к шахматам (к которым гроссмейстер Карякин тоже с некоторых пор имеет не так уж чтобы активное отношение) – не буду.
Простите, достало», – написала журналистка в телеграме.
Поэтому в данном случае советы от Карякина как советы от пацанов гоняющих в Доту
— Но позвольте, как же он служил в очистке?
Он конечно не против, но тот кто поедет попадет на карандаш и с ним начнут происходить всякие мелкие неприятности -исключат из федерации, лишат премий, выкинут из очереди на какие-то плюшки, коллеги перестанут общаться и включать в заявки на соревнования.