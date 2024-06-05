Вайцеховская о призывах не ехать на Игры-2024: «Что такое Олимпиада, Карякин представляет лишь гипотетически, но дает советы космического масштаба»

Теги Сергей Карякин Елена Вайцеховская Париж-2024 Шахматы

Елена Вайцеховская высказалась о призывах Сергея Карякина не ехать на Игры-2024.

«Давно следовало бы привыкнуть, но – нет. Теперь уже гроссмейстер Карякин призывает не ехать на Олимпиаду. Что такое Олимпиада (не шахматная), гроссмейстер Карякин, полагаю, представляет себе исключительно гипотетически. Но считает себя вправе давать советы космического масштаба.

Здесь прямо-таки напрашивается знаменитая булгаковская цитата из «Собачьего сердца», но из уважения к шахматам (к которым гроссмейстер Карякин тоже с некоторых пор имеет не так уж чтобы активное отношение) – не буду.

Простите, достало», – написала журналистка в телеграме.

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69 комментариев
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Жёсткий панч
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Ответ Alex1104
Почему Карякин не может? Права не имеет? У каждого болельщика есть свое мнение, которое он может свободно высказать. Вайцеховская на коньках стоять вообще может? Не уверен, но о фигурном катании постоянно что-то говорит. У меня есть свое мнение об участии наших спортсменов на Олимпиаде в Париже, и что, из-за того, что я в ней никогда не участвовал, то не имею права его высказать?
На ваше мнение всем на@рать. Также как и на мнение Карякина: сумасшедшего слушать смысла нет.
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Адекватная, Елена Вайцеховская!!!
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+31
Карякин это "голова с ушами"
+21
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Господи, да давно уже всем пофиг. Есть два понятных мнения с понятной аргументацией. Зачем с пеной у рта и оскорблениями доказывать, почему именно твое правильное? Кто-то едет, кто-то нет. Кто-то будет смотреть и переживать, кто-то нет. По факту, в жизни простого человека ничего не меняется от наличия или отсутствия олимпиады. Как в целом просмотра любого вида спорта. Ровно, как и любого развлечения (похода в кино и т.д.) Маркетинг, не более. Это интерес и время человека, за которое в современном мире индустрия развлечений борется! Ровно, как за любой другой рынок сбыта. И любые рестрикции и санкции, которые этот рынок уменьшают, просто рубят сук, на котором сидит данный конкретный вид развлечения. По-моему, это очевидно.
+16
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+14
Ответ Dinamik1
Главный сказал хотите езжайте хотите нет так что обсуждать не чего.
А без разрешения главного ничего не делается у нас?
+14
-2
+12
Ответ Maxeg
Господи, да давно уже всем пофиг. Есть два понятных мнения с понятной аргументацией. Зачем с пеной у рта и оскорблениями доказывать, почему именно твое правильное? Кто-то едет, кто-то нет. Кто-то будет смотреть и переживать, кто-то нет. По факту, в жизни простого человека ничего не меняется от наличия или отсутствия олимпиады. Как в целом просмотра любого вида спорта. Ровно, как и любого развлечения (похода в кино и т.д.) Маркетинг, не более. Это интерес и время человека, за которое в современном мире индустрия развлечений борется! Ровно, как за любой другой рынок сбыта. И любые рестрикции и санкции, которые этот рынок уменьшают, просто рубят сук, на котором сидит данный конкретный вид развлечения. По-моему, это очевидно.
Тише-тише, тут люди самоутвержаются в комментах , а вы со своим адекватным мнением все портите:)
+13
-2
+11
Ответ Alex1104
Почему Карякин не может? Права не имеет? У каждого болельщика есть свое мнение, которое он может свободно высказать. Вайцеховская на коньках стоять вообще может? Не уверен, но о фигурном катании постоянно что-то говорит. У меня есть свое мнение об участии наших спортсменов на Олимпиаде в Париже, и что, из-за того, что я в ней никогда не участвовал, то не имею права его высказать?
Может. но гораздо интереснее читать то, какое мнение имеют люди относительно мнения Карякина. А само его мнение - неинтересно.
+17
-9
+8
Так он и дурак космического масштаба
+11
-6
+5
Ответ Денис Оськин
На ваше мнение всем на@рать. Также как и на мнение Карякина: сумасшедшего слушать смысла нет.
Так же как и на мнение Вайцеховской, на твой и мой комментарий. К чему тогда вообще что-то комментировать?
+5
0
+5
Ответ Alex1104
Почему Карякин не может? Права не имеет? У каждого болельщика есть свое мнение, которое он может свободно высказать. Вайцеховская на коньках стоять вообще может? Не уверен, но о фигурном катании постоянно что-то говорит. У меня есть свое мнение об участии наших спортсменов на Олимпиаде в Париже, и что, из-за того, что я в ней никогда не участвовал, то не имею права его высказать?
Высказывать ты можешь все, что угодно. Но если будешь нести публично дичь, то общество имеет право задать вопрос "а что ты собствено из себя представляешь?"
+8
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+4
Ответ Vitezslav
Что-то мне подсказывает, что Карякин знает, что такое матч за шахматную корону, что по уровню соответствует Олимпиаде для спортсменов, о которых говорит Вайцеховская. На всякий случай: Карякина дисквалифицировала ФИДЕ за его политическую позицию. Каким бы специфическим человеком Карякин ни был, но он точно имеет право высказываться по данному вопросу.
Дело в том что шахматистом модно быть и в 40 лет и в 50, а у настоящего спортсмена в привычном понимании этого слова есть всего лет 10. А это две Олимпиады. И это повезет если две, часто одна. То ради чего он всем этим и занимается.
Поэтому в данном случае советы от Карякина как советы от пацанов гоняющих в Доту
+6
-2
+4
Ответ Maxeg
Господи, да давно уже всем пофиг. Есть два понятных мнения с понятной аргументацией. Зачем с пеной у рта и оскорблениями доказывать, почему именно твое правильное? Кто-то едет, кто-то нет. Кто-то будет смотреть и переживать, кто-то нет. По факту, в жизни простого человека ничего не меняется от наличия или отсутствия олимпиады. Как в целом просмотра любого вида спорта. Ровно, как и любого развлечения (похода в кино и т.д.) Маркетинг, не более. Это интерес и время человека, за которое в современном мире индустрия развлечений борется! Ровно, как за любой другой рынок сбыта. И любые рестрикции и санкции, которые этот рынок уменьшают, просто рубят сук, на котором сидит данный конкретный вид развлечения. По-моему, это очевидно.
да вы вообще офигели!)
+3
0
+3
полагаю, что по теме разговора уместно упомянуть, что она не только журналистка, но и чемпионка ОИ-76
+6
-3
+3
Цитата-то какая, ваши версии? Про разруху?
+2
0
+2
тот редкий случАй, когда соглашусь с вайц:
— Но позвольте, как же он служил в очистке?
+6
-4
+2
По-моему, в данный момент времени, самое что ни на есть крутое, это как раз таки поехать на лимпиаду, пусть даже со всякими ограничиями, приехать туда и выиграть. Это максимально круто как для спортсмена, так и для забаненной страны, потому что какая бы там надписть не была про нейтральность, всем будет понятно, что этот спортсмен из России.
+3
-1
+2
Ответ cricket777
Высказывать ты можешь все, что угодно. Но если будешь нести публично дичь, то общество имеет право задать вопрос "а что ты собствено из себя представляешь?"
Таки что Вы из себя (на самом деле собой) представляете?
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-1
+1
Ответ Alex1104
Я перечитал то, что сказал Карякин. Не скажу, что полностью согласен, но "дичи" в его высказывании нет.
Я думаю, что наше определение слова "дичь" сильно отличается. По моему мнению, когда публичный сбитый летчик, который всего достиг именно на международной арене, продвигает изоляционистскую повестку, это лицемерие и дичь.
+3
-2
+1
Ответ Dinamik1
Главный сказал хотите езжайте хотите нет так что обсуждать не чего.
Да это ж типичная ментовская разводка.
Он конечно не против, но тот кто поедет попадет на карандаш и с ним начнут происходить всякие мелкие неприятности -исключат из федерации, лишат премий, выкинут из очереди на какие-то плюшки, коллеги перестанут общаться и включать в заявки на соревнования.
+1
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Что-то мне подсказывает, что Карякин знает, что такое матч за шахматную корону, что по уровню соответствует Олимпиаде для спортсменов, о которых говорит Вайцеховская. На всякий случай: Карякина дисквалифицировала ФИДЕ за его политическую позицию. Каким бы специфическим человеком Карякин ни был, но он точно имеет право высказываться по данному вопросу.
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Ответ iron_m
Таки что Вы из себя (на самом деле собой) представляете?
1. Я думаю вам срочно нужно перестать потреблять псевдолингвистический контент, это очень одурманивает некрепкие умы :)
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Ответ iron_m
Что ж, я называл Вайцеховскую агрессивной бездарностью больше четверти века назад - ничего не изменилось.
От агрессианости она выиграла звание Чемпионки Олимпийских Игр. Побольше бы нам этой агрессивности.
+1
-1
0
Ответ Prokuror Prokurorov
По-моему, в данный момент времени, самое что ни на есть крутое, это как раз таки поехать на лимпиаду, пусть даже со всякими ограничиями, приехать туда и выиграть. Это максимально круто как для спортсмена, так и для забаненной страны, потому что какая бы там надписть не была про нейтральность, всем будет понятно, что этот спортсмен из России.
там по правде мало у кого из тех кто туда отобрался и может поехать шансы на победу есть, ну у Медведева может быть в теннисе если с сеткой повезет
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Ответ VladislavZ
уместно упомянуть, что она отплатила государству публичным всемирным поднятием флага СССР и пением «Славься Отечество наше свободное…» А что предлагает она сейчас? Денег дай — а работы не спрашивай. У нас капитализм с 91го, денюжку надо отрабатывать.
что вы и делаете без успеха. минусуют вас.
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Ответ crazymaks
мнение ее никому не интересно
с собой не путаете?
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Ответ Alex1104
Меня больше всего радует то, что те, кто отстаивает "демократические" ценности здесь, на спортсе, чаще всего пишет подобные комментарии: "на ваше мнение всем на"рать", "кому интересно мнение Карякина" (в данном случае, но фамилия может быть другой, если им просто не подходит его мнение). Или вот: "он дурак космического масштаба". Ну да, международный гроссмейстер.
конечно, конечно. Еще Вольтер говаривал: "Мне глубоко чужда ваша точка зрения, что меня и мою семью надо ограбить, вырезать и закопать в канаве, но за ваше право ее высказать и воплотить я готов отдать жизнь".
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Ответ Максим Верхорубов
Дело в том что шахматистом модно быть и в 40 лет и в 50, а у настоящего спортсмена в привычном понимании этого слова есть всего лет 10. А это две Олимпиады. И это повезет если две, часто одна. То ради чего он всем этим и занимается. Поэтому в данном случае советы от Карякина как советы от пацанов гоняющих в Доту
справедливости ради у про пацанов гоняющих в Доту тоже лет 10 на условный Инт)
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Апдодирую стоя!
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Ответ Vitezslav
Что-то мне подсказывает, что Карякин знает, что такое матч за шахматную корону, что по уровню соответствует Олимпиаде для спортсменов, о которых говорит Вайцеховская. На всякий случай: Карякина дисквалифицировала ФИДЕ за его политическую позицию. Каким бы специфическим человеком Карякин ни был, но он точно имеет право высказываться по данному вопросу.
Нет, не может. Он не знает, что такое дух олимпиады и сколько и как к ней готовятся
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