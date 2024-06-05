Вайцеховская о призывах не ехать на Игры-2024: «Что такое Олимпиада, Карякин представляет лишь гипотетически, но дает советы космического масштаба»

Елена Вайцеховская высказалась о призывах Сергея Карякина не ехать на Игры-2024.

«Давно следовало бы привыкнуть, но – нет. Теперь уже гроссмейстер Карякин призывает не ехать на Олимпиаду. Что такое (не шахматная), гроссмейстер Карякин, полагаю, представляет себе исключительно гипотетически. Но считает себя вправе давать советы космического масштаба.

Здесь прямо-таки напрашивается знаменитая булгаковская цитата из «Собачьего сердца», но из уважения к шахматам (к которым гроссмейстер Карякин тоже с некоторых пор имеет не так уж чтобы активное отношение) – не буду.

Простите, достало», – написала журналистка в телеграме.