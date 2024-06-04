Сергей Карякин: «Я был готов участвовать в Играх БРИКС. Федерация шахмат России сказала, что я в плохой форме»

Теги Сергей Карякин ФШР Игры БРИКС Шахматы

Сергей Карякин объяснил, почему не сыграет в шахматном турнире на Играх БРИКС.

Российскую команду представят Владислав Артемьев, Андрей Есипенко, Екатерина Лагно и Валентина Гунина. 

– Хотелось спросить про Игры БРИКС. Вроде вас ожидали, но вас там нет. Расскажите свою позицию по этому поводу.

– Я был готов участвовать. У меня нет понятного ответа, что не так. ФШР сказали, что я в плохой форме. Вопросов нет, но мне не очень понятно, в какой форме Есипенко, потому что он перед этим сыграл худший турнир в своей жизни.

Эта придирка кажется искусственной. Может, у них не было желания меня звать по каким-то причинам. Но этот вопрос лучше адресовать им.

– Но вы позитивно оцениваете эти Игры? У многих отношение такое: Что это за профанация? Приеду какие-то третьи составы, юноши.

– Я, наоборот, считал и продолжаю считать, что формат Игр БРИКС 0 это наше будущее. Этот формат нужно развивать. Да, может быть, в первый раз приедут не сильнейшие составы, но с чего-то нужно начинать. И в будущем, может быть, приедут сильнейшие, – сказал гроссмейстер.

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