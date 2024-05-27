Карякин поучаствует в забеге на Никольской в рамках Недели легкой атлетики

Теги Сергей Карякин Шахматы

Сергей Карякин поучаствует в забеге на Никольской в рамках Недели легкой атлетики.

Российский гроссмейстер и президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин поучаствует в забеге на 60 метров на Никольской улице в Москве.

Мероприятие пройдет в рамках Недели легкой атлетики, которая начнется 4 июня.

«Я уже выступал на Никольской в прошлом году и с нетерпением жду возможности погрузиться в эту непередаваемую атмосферу снова. Более того, у меня есть возможность стать первым двукратным победителем показательных забегов на Никольской, ведь «Забег звезд» я выиграл, поэтому гарантирую, что моим оппонентам точно не будет просто», – сказал Карякин.

 

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1 комментарий
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60 метров!!? Ого! Может не добежать.
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