Сергей Карякин поучаствует в забеге на Никольской в рамках Недели легкой атлетики.

Российский гроссмейстер и президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин поучаствует в забеге на 60 метров на Никольской улице в Москве.

Мероприятие пройдет в рамках Недели легкой атлетики, которая начнется 4 июня.

«Я уже выступал на Никольской в прошлом году и с нетерпением жду возможности погрузиться в эту непередаваемую атмосферу снова. Более того, у меня есть возможность стать первым двукратным победителем показательных забегов на Никольской, ведь «Забег звезд» я выиграл, поэтому гарантирую, что моим оппонентам точно не будет просто», – сказал Карякин.