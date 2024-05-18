Сергей Карякин назвал русофобской позицию МОК в отношении журналистов.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил журналистам из РФ использовать символику страны на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Ничего нового не вижу. Каждое ужесточение плавно вытекает из предыдущего, это звенья одной цепи. Меня здесь абсолютно ничего не удивляет.

Абсолютно русофобская позиция. А кто поедет – пусть готовится к сплошным унижениям. Раз такая позиция у Запада, нам, на мой взгляд, не нужно марать о них руки», – сказал участник матча за звание чемпиона мира по шахматам 2016 года Карякин.