Карякин о запретах МОК для журналистов: «Абсолютно русофобская позиция. Кто поедет – пусть готовится к сплошным унижениям»

Теги МОК Сергей Карякин Париж-2024 Шахматы

Сергей Карякин назвал русофобской позицию МОК в отношении журналистов.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил журналистам из РФ использовать символику страны на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Ничего нового не вижу. Каждое ужесточение плавно вытекает из предыдущего, это звенья одной цепи. Меня здесь абсолютно ничего не удивляет.

Абсолютно русофобская позиция. А кто поедет – пусть готовится к сплошным унижениям. Раз такая позиция у Запада, нам, на мой взгляд, не нужно марать о них руки», – сказал участник матча за звание чемпиона мира по шахматам 2016 года Карякин.

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2 комментария
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Лютая жесть 🤬
Новость для тех, кто двойничок от тройничка отличают. В фигурке.
Глазами мотогонщика.
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