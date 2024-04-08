Карпов о турнире претендентов: «Непомнящего определенно можно назвать главным фаворитом»

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Анатолий Карпов назвал Яна Непомнящего главным фаворитом турнира претендентов.

Соревнования в Торонто, где определится соперник китайца Дин Лижэня в матче за звание чемпиона мира, продлятся до 22 апреля. Российский гроссмейстер Непомнящий лидирует после четырех туров, набрав 3 балла.

«Начало турнира для Яна получилось не столь успешным, но он набрался сил и сейчас выступает отлично. Молодец, представляет нас на таком турнире.

Кого-то из конкурентов отмечать не хотелось бы, состав участников очень сильный. Есть Хикару Накамура, который недавно считался одним из главных претендентов на корону. Хорошо показывают себя Фабиано Каруана, индусы, борьба будет очень тяжелая.

Но Непомнящего определенно можно назвать главным фаворитом турнира», – сказал 12-й чемпион мира по шахматам Карпов.

«Скорее всего, он будет страдать». Карлсен оценил всех на турнире претендентов – верит в Непомнящего?

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