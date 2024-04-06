Турнир претендентов. 3-й тур. Непомнящий сыграет с Гукешем, Фируджа встретится с Каруаной, другие партии

6 апреля в Торонто пройдут партии третьего тура турнира претендентов.

Россиянин Ян Непомнящий сыграет с Доммараджу Гукешем из Индии.

Турнир претендентов

Торонто, Канада

3-й тур

Начало партий – 21:30 по московскому времени.

Ниджат Абасов (Азербайджан) – Хикару Накамура (США)

Алиреза Фируджа (Франция) – Фабиано Каруана (США)

Доммараджу Гукеш (Индия) – Ян Непомнящий (Россия)

Сантош Видит (Индия) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия)

Турнирное положение: Непомнящий, Каруана, Гукеш, Видит – по 1,5, Абасов, Накамура, Фируджа, Прагнанандха – по 0,5.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход, начиная с 41-го хода.

Расписание турнира претендентов по шахматам в Торонто