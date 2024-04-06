Турнир претендентов. 3-й тур. Непомнящий сыграет с Гукешем, Фируджа встретится с Каруаной, другие партии
6 апреля в Торонто пройдут партии третьего тура турнира претендентов.
Россиянин Ян Непомнящий сыграет с Доммараджу Гукешем из Индии.
Турнир претендентов
Торонто, Канада
3-й тур
Начало партий – 21:30 по московскому времени.
Ниджат Абасов (Азербайджан) – Хикару Накамура (США)
Алиреза Фируджа (Франция) – Фабиано Каруана (США)
Доммараджу Гукеш (Индия) – Ян Непомнящий (Россия)
Сантош Видит (Индия) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия)
Турнирное положение: Непомнящий, Каруана, Гукеш, Видит – по 1,5, Абасов, Накамура, Фируджа, Прагнанандха – по 0,5.
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход, начиная с 41-го хода.