Поткин о партии Непомнящего и Абасова: «Ян построил стратегию классически, и соперник вовремя решил засушить игру и сделать ничью»

Владимир Поткин оценил результаты первого тура на турнире претендентов.

Российский гроссмейстер сыграл вничью с Ниджатом Абасовым из Азербайджана.

«Ян построил стратегию классически, и соперник вовремя решил засушить игру и сделать ничью. Видно было, что Абасов уважает Непомнящего и вовремя решил сделать ничью. Уверен: еще бы несколько ходов в этом сложном миттельшпиле, и Ян бы не отпустил соперника, доведя партию до победы. Но Ниджат свернул борьбу», – сказал .

В женском турнире россиянки и разошлись миром.

«Было видно, что девочки относятся друг к другу с уважением. По ходу партии в разные моменты шансы на успех были у каждой, поэтому ничья – логичный результат. И Лагно, и Горячкина не хотели сильно рисковать. В целом их партия получилась хорошей, боевой и позволила обеим разыграться и войти в турнир в хорошем состоянии», – добавил тренер женской сборной России.