Поткин о партии Непомнящего и Абасова: «Ян построил стратегию классически, и соперник вовремя решил засушить игру и сделать ничью»

Теги турнир претендентов Ян Непомнящий Екатерина Лагно Владимир Поткин Александра Горячкина Ниджат Абасов Шахматы

Владимир Поткин оценил результаты первого тура на турнире претендентов.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с Ниджатом Абасовым из Азербайджана.

«Ян построил стратегию классически, и соперник вовремя решил засушить игру и сделать ничью. Видно было, что Абасов уважает Непомнящего и вовремя решил сделать ничью. Уверен: еще бы несколько ходов в этом сложном миттельшпиле, и Ян бы не отпустил соперника, доведя партию до победы. Но Ниджат свернул борьбу», – сказал Поткин.

В женском турнире россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно разошлись миром.

«Было видно, что девочки относятся друг к другу с уважением. По ходу партии в разные моменты шансы на успех были у каждой, поэтому ничья – логичный результат. И Лагно, и Горячкина не хотели сильно рисковать. В целом их партия получилась хорошей, боевой и позволила обеим разыграться и войти в турнир в хорошем состоянии», – добавил тренер женской сборной России.

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