Турнир претенденток. 1-й тур. Горячкина сыграет с Лагно, Лэй Тинцзе встретится с Тань Чжунъи и другие партии

Теги результаты турнир претендентов Екатерина Лагно Хампи Конеру Анна Музычук Тань Чжунъи Александра Горячкина Лэй Тинцзе Нургюл Салимова Рамешбабу Вайшали Шахматы

4 апреля в Торонто стартует шахматный турнир претенденток.

В первом туре россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно сыграют друг с другом.

Турнир претенденток

Торонто, Канада

1-й тур

Начало партий – 21:30 по московскому времени.

Александра Горячкина (Россия)Екатерина Лагно (Россия)

Анна Музычук (Украина) – Нургюл Салимова (Болгария)

Лэй Тинцзе (Китай) – Тань Чжунъи (Китай)

Рамешбабу Вайшали (Индия) – Хампи Конеру (Индия)

Турнирное положение: Горячкина, Лагно, Музычук, Салимова, Лэй Тинцзе, Тань Чжунъи, Вайшали, Конеру – по 0.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход, начиная с первого хода.

2 комментария
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То, что представительницы одной страны играют между собой в первом туре, конечно, сделано умышленно, и абсолютно правильно. Чтобы не было подозрений в договорняках, если бы играли в последнем туре.
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А они в один круг играют?
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