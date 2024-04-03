Турнир претенденток. 1-й тур. Горячкина сыграет с Лагно, Лэй Тинцзе встретится с Тань Чжунъи и другие партии
4 апреля в Торонто стартует шахматный турнир претенденток.
В первом туре россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно сыграют друг с другом.
Турнир претенденток
Торонто, Канада
1-й тур
Начало партий – 21:30 по московскому времени.
Александра Горячкина (Россия) – Екатерина Лагно (Россия)
Анна Музычук (Украина) – Нургюл Салимова (Болгария)
Лэй Тинцзе (Китай) – Тань Чжунъи (Китай)
Рамешбабу Вайшали (Индия) – Хампи Конеру (Индия)
Турнирное положение: Горячкина, Лагно, Музычук, Салимова, Лэй Тинцзе, Тань Чжунъи, Вайшали, Конеру – по 0.
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход, начиная с первого хода.