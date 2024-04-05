Смагин о ничьей Непомнящего и Абасова: «Ян решил задачу минимум, но максимальную не смог. Может, стоило как-то усложнить позицию, даже с риском для себя»

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Сергей Смагин оценил результаты первого тура на турнире претендентов.

Россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с Ниджатом Абасовым из Азербайджана.

«Все партии завершились вничью, Каруана имел хорошие шансы на победу против Накамуры, но, похоже, полностью не преодолел синдром, когда упускает свои шансы, попадает в цейтноты, нервничает.

Что касается Яна, то он решил задачу минимум, но максимальную не смог. Он не смог поставить такую позицию, где соперник смог бы сделать решающую ошибку. Позиция была очень простой, может, стоило как-то усложнить, даже с риском для себя.

Самая интересная партия была у Фируджи с Прагнанандхой, молодые ребята заряжены на победу, и с ними скучно никому не будет. Также хочу отметить Видита, он играл очень интересно, очень творчески, и этой партией он показал, что с ним просто тоже не будет.

Первый тур показал, что для победы нужно будет не просто хорошо играть, а очень хорошо», – сказал вице-президент Федерации шахмат России.

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