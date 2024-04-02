Сергей Карякин: «Если Баха интересует, сколько я получил за поддержку своей страны, могу ответить с точностью до копейки: 0 рублей, 0 копеек»

Теги МОК Сергей Карякин Томас Бах Политика ТАСС Шахматы

Карякин опроверг слова Томаса Баха о получении денег за поддержку государства.

Ранее российские пранкеры Вован и Лексус попросили президента Международного олимпийского комитета оценить поведение российских спортсменов, выделив Сергея Карякина. Бах в разговоре отметил, что российские спортсмены за поддержку государства получают неплохие деньги.

«Очень тяжело комментировать людей, отравленных русофобией, и которые думают только о деньгах.

Если Баха интересует, сколько я получил за поддержку своей страны, то могу ответить с точностью до копейки: 0 рублей, 0 копеек. Это просто моя гражданская патриотическая позиция, она не имеет ничего общего с деньгами.

Я не получал ни прямо, ни косвенно никаких денежных средств за поддержку своей страны. И наоборот, подчеркну, что поездки на Донбасс оплачиваются из моего собственного кармана, и если я начну считать, сколько я потратил, сколько раз мы ремонтировали там машины – разбивали, прокалывали колеса, – другие непредвиденные расходы, то я даже боюсь считать эти суммы.

Люди не понимают, что можно делать что-то не за деньги, а за идею. Я считаю, что должен поддерживать свою страну и делаю это настолько, насколько могу.

Очень жалко, что Бах отравлен русофобией полностью. Он мог бы объединять людей, политиков за счет спорта, это то, для чего большой спорт и предназначен. А сейчас получается, что спорт разъединяет людей, страны», – заявил Карякин. 

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67 комментариев
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лол
чувак уже много лет финансируется исключительно из бюджета
+117
-11
+106
"Ты нам-то не гони!" (c)
+71
-4
+67
Ответ Александр Орлов
Комментарий удален модератором
А почему у слова "либерал" негативная коннотация? Вы знаете, кто такие либералы?
+61
-2
+59
Он бесплатный дурачок просто
+73
-17
+56
"0 рублей, 0 копеек". Аксиома - в РФ нет ни одного бедного "патриота", даже не ищите. А вот формы материальной "благодарности" за патриотизм могут быть весьма многообразными. При этом сами "патриоты" обычно называют это "бизнесом".
+40
-3
+37
А на что ты живёшь, Сергей? Открой страшную тайну сию)
+22
-3
+19
"А если с точностью до сребреника, то тридцать"
+20
-2
+18
Ответ VictorVallecano
А почему у слова "либерал" негативная коннотация? Вы знаете, кто такие либералы?
либералов нет у власти уже 15 лет, но люди до сих пор считают, что это из-за них они живут хуже, чем хотят))
+17
-1
+16
Мне даже немного жалко стало этого нищего патриота.
Наверняка ведь только прицеп Скиф и старая Волга у него.
Настоящий бессеребреник.
+21
-5
+16
В тоже самое время Непо продолжает свою карьеру, путешествует, играет и никто не спорит с тем что он представляет Россию. Представляет и прославляет отечественную шахматную школу. И кто из них неумный? )
+14
-3
+11
В евро получаешь? Или в баксах?
+15
-4
+11
Ответ VictorVallecano
А почему у слова "либерал" негативная коннотация? Вы знаете, кто такие либералы?
Так это ж нашисты, разве можно от них ждать что-то разумное?
+9
-1
+8
Ну так ты Герой!
Пожалте в Кремль за медалью.
И в Казначейство не забудьте зайти за грантом.
+9
-2
+7
За поддержку страны может и 0, а за поддержку вождя явно поболее.
+7
0
+7
Ответ Oleg Olegov
Я русский! (С)
За километр видно что ты людей жрал
+9
-3
+6
Кто это - Карякин? Бывший шахматист? Бывший человек?
+6
0
+6
Да что уж скромничать, вообще должен остался)
+5
-1
+4
Вспомнился фильм "Авиатор". "Деньги для нас ничего не значат. - Потому что они у вас есть." (с) Огромное количество россиян поддерживает государство и тоже ничего за это не получает. Но только такое существо как Карякин, преподносит это как некое достоинство. Тьфу.
+5
-2
+3
А во вторых строках своего письма хочу сказать, что Бах, утверждая, что Сережа Карякин якобы получает деньги за поддержку, просто клевещет. Сережа не так глуп, как кажется, и прекрасно понимает, что его действия, именуемые Бахом поддержкой, вовсе даже не поддержка страны, а в реальности наносят ей огромный вред. Но - алчность, алчность.
+3
0
+3
Только вот есть вопрос, где и когда он поддерживал свою страну? И в чем эта поддержка заключалась?
+2
0
+2
Я - шахматист! И могу просчитать ситуацию на много ходов вперед! Зарплата в Думе знаешь какая у нас, бессеребренникофф?
+2
0
+2
Карякин не может автомат держать в руках? почему кто-то на передовой, а он на автомобиле катается на донбас, когда захочет? и называет это настолько на сколько могу и гордится собой, какой позор
+3
-1
+2
а в долларх-то,сколько?
+5
-3
+2
Я верю моему лучшему другу Сереже Карякину! Я верю! Ей-ей, я верю! Ни единой копеечки в егойной зарплатной ведомости в графе "За поддержку..." никто не найдет, ни мистер Холмс, ни пан Бастрыкин, потому что такая графа в ведомостях отсутствует как класс.

Все понимают, конечно, что именно за такую поддержку и прочие интимные услуги ему дают обильно зарабатывать по иным графам, но это совсем другая история, не так ли? Так что все обвинения моего лучшего друга Сережи Карякина не стоят и выеденного яйца - ни правого, ни левого.
+2
-1
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Ответ Oleg Olegov
Я русский! (С)
😁
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Ответ Гекдениз Кардениз
За километр видно что ты людей жрал
Ты сказал пистолет и что-нибудь потяжелее)
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Парней корёжит
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Ответ Джанлука Нальюка
Дело не в эффективности,а в лояльности.
Хм. Это его право какую политическую позицию занимать. Интересно спортсменов, встречавшихся с Нетаньяху или поддерживающих бойню в Газе МОК тоже осуждает и куда-то не допускает? Или там снова работает принцип "это другое"? Какой то прям максимокацовщиной низкого пошиба всë это отдаёт.
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Ответ Timado77
Так это ж нашисты, разве можно от них ждать что-то разумное?
Так это ж либералы, разве можно от них ждать что-то разумное?
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Ответ ash918
намекает как бы
Тоже так подумал. Типа, обиделся.
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