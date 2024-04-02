Сергей Карякин: «Если Баха интересует, сколько я получил за поддержку своей страны, могу ответить с точностью до копейки: 0 рублей, 0 копеек»

Карякин опроверг слова Томаса Баха о получении денег за поддержку государства.

Ранее российские пранкеры Вован и Лексус попросили президента Международного олимпийского комитета оценить поведение российских спортсменов, выделив . Бах в разговоре отметил, что российские спортсмены за поддержку государства получают неплохие деньги.

«Очень тяжело комментировать людей, отравленных русофобией, и которые думают только о деньгах.

Если Баха интересует, сколько я получил за поддержку своей страны, то могу ответить с точностью до копейки: 0 рублей, 0 копеек. Это просто моя гражданская патриотическая позиция, она не имеет ничего общего с деньгами.

Я не получал ни прямо, ни косвенно никаких денежных средств за поддержку своей страны. И наоборот, подчеркну, что поездки на Донбасс оплачиваются из моего собственного кармана, и если я начну считать, сколько я потратил, сколько раз мы ремонтировали там машины – разбивали, прокалывали колеса, – другие непредвиденные расходы, то я даже боюсь считать эти суммы.

Люди не понимают, что можно делать что-то не за деньги, а за идею. Я считаю, что должен поддерживать свою страну и делаю это настолько, насколько могу.

Очень жалко, что Бах отравлен русофобией полностью. Он мог бы объединять людей, политиков за счет спорта, это то, для чего большой спорт и предназначен. А сейчас получается, что спорт разъединяет людей, страны», – заявил Карякин.