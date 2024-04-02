Александр Жулин: «Бах – гнилой человек и абсолютный русофоб. Он подвержен американскому влиянию»

Александр Жулин назвал Томаса Баха «абсолютным русофобом».

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) призвал не допустить участия спортсменов из Африки в Играх дружбы в России.

Он заявил об этом в разговоре с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом, которые вели беседу от имени «африканского чиновника».

Также Бах рассказал им, что просил украинцев следить за высказываниями российских спортсменов в интернете.

« является гнилым человеком. Он подвержен американскому влиянию. Он абсолютный русофоб», – сказал заслуженный тренер России по фигурному катанию.