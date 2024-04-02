Александр Жулин: «Бах – гнилой человек и абсолютный русофоб. Он подвержен американскому влиянию»

Теги МОК Александр Жулин Томас Бах Политика Игры дружбы Фигурное катание

Александр Жулин назвал Томаса Баха «абсолютным русофобом».

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) призвал не допустить участия спортсменов из Африки в Играх дружбы в России.

Он заявил об этом в разговоре с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом, которые вели беседу от имени «африканского чиновника».

Также Бах рассказал им, что МОК просил украинцев следить за высказываниями российских спортсменов в интернете.

«Томас Бах является гнилым человеком. Он подвержен американскому влиянию. Он абсолютный русофоб», – сказал заслуженный тренер России по фигурному катанию.

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31 комментарий
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Не в защиту Баха, но каждый подвержен какому-то влиянию. Если Жулин знает рецепт независимости в современном мире, пускай расскажет. В мире ФК в России, все зависят от бюджета, который будет выделен на шоу, и прочую муть.
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Как же у этих людей, воспитанный телевизором, с аргументами плохо.
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БА-БАХ!
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У меня зазвонил телефон.
Кто говорит - слон.
Откуда - от верблюда
«Томас Бах является гнилым человеком. Он подвержен американскому влиянию. Он абсолютный русофоб»,
И такая дребедень целый день:
То тюлень позвонит, то олень.
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Ответ Dmitriy Racheev
Бах может поменять в этом заявлении Америку и Россию местами и ответить жулину.
Обращать внимание на Жулина - не уровень Баха
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Давайте вместе почитаем, что говорили у нас про Баха в хорошем 2014-ом году. И не только тогда, в 2018-ом тоже подойдет. И Жулину покажем с предложением подумать, что изменилось.
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Жулин: «Бах – гнилой человек. --- Да. Но его очень любили многие на этом сайте буквально 3 года назад.
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Саша, ты, конечно, все детство спортом занимался, поэтому на школу не так много времени оставалось. А зря. Потому что тогда бы ты знал, что припомнить могут и тебе. И американский паспорт, и то, что конкурентов тренировал.
Кстати, паспорт могут и отобрать, но тебе это уже не поможет.
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Ответ Олег Пашинин
Комментарий удален модератором
Они хотя бы в ютюбе, а не в зашкварном «аналогов нет» рутюбе )))
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"Тем, кто затевает русофобию, русофобию затевает, вот это вот, вот это… затевает всё вот это, эта-а-а… я… этим людям вот и адресовываю: доиграетесь вот с этой русофобией, которую вы з… которую вы затеваете!"
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Ответ Melnikov1968
Не в защиту Баха, но каждый подвержен какому-то влиянию. Если Жулин знает рецепт независимости в современном мире, пускай расскажет. В мире ФК в России, все зависят от бюджета, который будет выделен на шоу, и прочую муть.
Мир в России ещё умеет отлично переобуваться, в зависимости от того, куда ветер дует.
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Ну теперь осталось дождаться, кто следующий сегодня выскажется в отношение Баха)
Кучно пошло)
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Жулин: Бах очень гнилой, как французский сыр с плесенью, который я очень люблю.
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такое ощущение, что это я уже читал несколько недель назад. Новое что-то будет?
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вот никак жулин на баха повлиять не может
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Путин-самый лучший человек на свете! А ещё самый миролюбивый и конечно умный, замечательный и просто классный! Очень любит свой народ, заботиться о его процветании и абсолютно всё для этого делает! А Запад этого не понимает и не ценит, наверно они просто очень глупые люди! Я так считаю…👋😉😎
+5
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Бах может поменять в этом заявлении Америку и Россию местами и ответить жулину.
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Гниль это пранкерство.
+6
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Да у вас все кругом русофобы елки
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Когда 12 лет т.н. выбирали Баха , то в МОК были и наши люди. Еще недавно там сидел Лакерник.
за кого же они голосовали? И" Орден почета" в 2014г дала ему Россия.Что же изменилось?
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Бах, безусловно, Жулик. Но и Жулин не лучше. Так что теорема Эскобара в данном случае.
+3
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0
Ответ Timado77
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Timado77
Они хотя бы в ютюбе, а не в зашкварном «аналогов нет» рутюбе )))
то есть для нытья важна платформа?)
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0
Ответ Олег Пашинин
то есть для нытья важна платформа?)
Ноет только Жулин и ему подобные
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0
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Ответ Timado77
Ноет только Жулин и ему подобные
Комментарий удален модератором
Ответ Олег Пашинин
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Timado77
Комментарий удален модератором
дядь,возраст не показатель,вашему яшину уже 40 а он такой же глупый лакей запада)
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Ответ Олег Пашинин
дядь,возраст не показатель,вашему яшину уже 40 а он такой же глупый лакей запада)
Ахахаха и чего спрашивается нам в этой жизни не хватало. Точно, зумеров, учащих взрослых дядь жизни )))
Давай, наберешь короче🙋🏼‍♂️
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Ответ Katerina Sunny
Мир в России ещё умеет отлично переобуваться, в зависимости от того, куда ветер дует.
Так и есть.
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Комментарий удален модератором
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