Александр Жулин: «Бах – гнилой человек и абсолютный русофоб. Он подвержен американскому влиянию»
Александр Жулин назвал Томаса Баха «абсолютным русофобом».
Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) призвал не допустить участия спортсменов из Африки в Играх дружбы в России.
Он заявил об этом в разговоре с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом, которые вели беседу от имени «африканского чиновника».
Также Бах рассказал им, что МОК просил украинцев следить за высказываниями российских спортсменов в интернете.
«Томас Бах является гнилым человеком. Он подвержен американскому влиянию. Он абсолютный русофоб», – сказал заслуженный тренер России по фигурному катанию.
Кто говорит - слон.
Откуда - от верблюда
«Томас Бах является гнилым человеком. Он подвержен американскому влиянию. Он абсолютный русофоб»,
И такая дребедень целый день:
То тюлень позвонит, то олень.
Кстати, паспорт могут и отобрать, но тебе это уже не поможет.
Кучно пошло)
за кого же они голосовали? И" Орден почета" в 2014г дала ему Россия.Что же изменилось?
Давай, наберешь короче🙋🏼♂️