Павел Колобков: «В МОК не понимают, что создают атмосферу повсеместного стукачества»

Теги МОК Павел Колобков Томас Бах ТАСС Игры дружбы Фехтование

Павел Колобков заявил, что МОК создает атмосферу повсеместного стукачества.

Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах призвал не допустить участия спортсменов из Африки в Играх дружбы. Он заявил об этом в разговоре с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом, которые вели беседу от имени «африканского чиновника».

Также Бах рассказал, что МОК просил украинцев следить за высказываниями российских спортсменов в интернете.

«Про слежки давно было известно – так уже давно работают многие, очень многие наши партнеры. Примерно так же активно работали и Международная федерация легкой атлетики, которая нанимала разные крупные компании за серьезные деньги, и Всемирное антидопинговое агентство.

Они говорили об этом, нисколько не стесняясь. Whistleblowing (привлечение информаторов) – это довольно распространенная методика, но я даже не уверен, что полученная от них информация перепроверяется.

В МОК не понимают, что создают атмосферу повсеместного стукачества. Ведь те, кто участвует в таких вещах, получают льготы, уезжают выступать за границу, не понимая, что все это аморально.

Некоторым нашим спортсменам не раз направлялись письма с просьбой признать участие государства в какой-нибудь программе, гарантируя им сокращение срока дисквалификации, которой даже не было. То есть по сути угрожали им, если они не будут клеветать на государство. И никто не стесняется, все происходит достаточно откровенно», – сказал бывший министр спорта РФ. 

«С каждым днем высказывания господина Баха все жестче, а некоторые начинают вызывать мысли о фобиях как в отношении Игр будущего, так и в отношении Игр дружбы. Приписывая им политизацию, которой там и близко нет, он расписывается в собственных страхах. С фобиями надо бороться», – цитирует Колобкова ТАСС. 

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8 комментариев
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Это кто заговорил? Уж после начала СВО стукачей в стране стало столько, что хоть отбавляй. Прямо в 30-е года прошлого века вернулись.
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МОК создает такую атмосферу, главное не перепутать )
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МОК есть чему поучиться ;)
Привет Бородину и Мизулиной младшей 😜
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Так смешно, когда они озвучивают проблемы РФ, но только переводя стрелки.
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МОК:"Ein Volk....
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После слов моего лучшего друга Паши Колобова горько заплакали Миздюлина и Бородин...
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Колобков: «В МОК не понимают, что создают атмосферу повсеместного стукачества» --- Она уже давно создана - МОК только собирается её использовать.
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