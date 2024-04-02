Павел Колобков: «В МОК не понимают, что создают атмосферу повсеместного стукачества»

Павел Колобков заявил, что МОК создает атмосферу повсеместного стукачества.

Ранее глава Международного олимпийского комитета призвал не допустить участия спортсменов из Африки в Играх дружбы. Он заявил об этом в разговоре с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом, которые вели беседу от имени «африканского чиновника».

Также Бах рассказал, что просил украинцев следить за высказываниями российских спортсменов в интернете.

«Про слежки давно было известно – так уже давно работают многие, очень многие наши партнеры. Примерно так же активно работали и Международная федерация легкой атлетики, которая нанимала разные крупные компании за серьезные деньги, и Всемирное антидопинговое агентство.

Они говорили об этом, нисколько не стесняясь. Whistleblowing (привлечение информаторов) – это довольно распространенная методика, но я даже не уверен, что полученная от них информация перепроверяется.

В МОК не понимают, что создают атмосферу повсеместного стукачества. Ведь те, кто участвует в таких вещах, получают льготы, уезжают выступать за границу, не понимая, что все это аморально.

Некоторым нашим спортсменам не раз направлялись письма с просьбой признать участие государства в какой-нибудь программе, гарантируя им сокращение срока дисквалификации, которой даже не было. То есть по сути угрожали им, если они не будут клеветать на государство. И никто не стесняется, все происходит достаточно откровенно», – сказал бывший министр спорта РФ.

«С каждым днем высказывания господина Баха все жестче, а некоторые начинают вызывать мысли о фобиях как в отношении Игр будущего, так и в отношении Игр дружбы. Приписывая им политизацию, которой там и близко нет, он расписывается в собственных страхах. С фобиями надо бороться», – цитирует ТАСС.