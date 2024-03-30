Сергей Смагин: «Непомнящий – один из фаворитов турнира претендентов, буду болеть за него. Каруана и Накамура тоже очень сильны»

Теги турнир претендентов Ян Непомнящий Сергей Смагин Хикару Накамура Фабиано Каруана Алиреза Фируджа ФШР Ниджат Абасов Шахматы

Сергей Смагин поделился ожиданиями от турнира претендентов.

Турнир пройдет в Торонто с 3 по 22 апреля.

«Я думаю, турнир будет очень интересным. Состав получился молодежным, много шахматистов моложе 30, это и ребята из Индии, и Алиреза Фируджа из Франции, и Ниджат Абасов из Азербайджана. У многих из них пока нет опыта игры на турнирах столь высокого уровня, поэтому будет очень интересно посмотреть, как они себя проявят и будут справляться со стрессом.

Я думаю, что выиграет кто-то более опытный. Конечно, болеть я буду за Яна Непомнящего, он является одним из фаворитов турнира, но и американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура тоже очень сильны», – сказал вице-президент Федерации шахмат России.

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