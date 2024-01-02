Сергей Смагин: «Непомнящий будет одним из фаворитов на турнире претендентов»

Сергей Смагин считает Яна Непомнящего фаворитом турнира претендентов.

«Давайте дождемся окончательного списка от Международной шахматной федерации, потому что Фируджу еще не объявили участником, хотя, на мой взгляд, он должен им стать. Он действовал в рамках заданных правил, выбрал свою стратегию и реализовал ее.

В остальном состав очень интересный, и Ян будет одним из фаворитов на турнире.

Много сыграет индийцев, они сейчас на подъеме, как всегда опасен будет Каруана, и совсем непрост азербайджанец Абасов, так что турнир будет очень интересным», – сказал вице-президент шахмат России.

Турнир претендентов пройдет со 2 по 25 апреля в Торонто.

На соревнования отобрались российский гроссмейстер , американцы и , индийцы Видит Гуджрати, и Доммараджу Гукеш, а также азербайджанец Ниджат Абасов.

Француз Алиреза Фируджа занимает наивысшую позицию в мировом рейтинг (6-е место) среди тех, кто не отобрался, и, вероятно, попадет на турнир по этому показателю.