Турнир претендентов. Непомнящий лидирует, опережая Каруану на один балл

Российский шахматист лидирует в турнире претендентов после восьми туров.

Турнир претендентов

Мадрид, Испания

Общий зачет

После 8 туров из 14

1. Ян Непомнящий (Россия) – 6

2. (США) – 5

3. (США) – 4,5

4. Рихард Раппорт (Венгрия) – 4

5. Дин Лижэнь (Китай) – 3,5

6-8. Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – 3

6-8. (Азербайджан) – 3

6-8. (Франция) – 3

Завершающий 14-й тур пройдет 4 июля. При равенстве баллов у лидеров 5 июля будет сыгран тай-брейк.