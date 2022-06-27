Турнир претендентов. Непомнящий лидирует, опережая Каруану на один балл

Российский шахматист Ян Непомнящий лидирует в турнире претендентов после восьми туров.
Турнир претендентов
Мадрид, Испания
Общий зачет
После 8 туров из 14
1. Ян Непомнящий (Россия) – 6
2. Фабиано Каруана (США) – 5
3. Хикару Накамура (США) – 4,5
4. Рихард Раппорт (Венгрия) – 4
5. Дин Лижэнь (Китай) – 3,5
6-8. Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – 3
6-8. Теймур Раджабов (Азербайджан) – 3
6-8. Алиреза Фиружа (Франция) – 3
Завершающий 14-й тур пройдет 4 июля. При равенстве баллов у лидеров 5 июля будет сыгран тай-брейк.