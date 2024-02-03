Шахматный клуб в Сент-Луисе отстранил Ханса Ниманна от турниров за порчу собственности и грубые высказывания

Шахматный клуб в Сент-Луисе отстранил Ханса Ниманна от своих турниров.

Согласно заявлению Saint Louis Chess Club, американский гроссмейстер Ниманн вел себя «неподобающе», повредив частную собственность, допустив грубые высказывания и отказавшись от сотрудничества вопреки контракту. В связи с этим Ниманна решили не приглашать на соревнования под эгидой клуба в течение всего 2024 года.

Сам шахматист позже объяснил, что речь идет об инциденте перед чемпионатом США, который проходил в октябре 2023-го. Шахматист сломал пульты от телевизора, лампу и гладильную доску в гостиничном номере, а также разбил картину, стекло от которой повредило диван.

По словам Ниманна, он заплатил штраф и извинился, но с ним не стали идти на контакт. При этом он назвал смехотворными обвинения в отказе от контрактных обязательств и посчитал это «оправданием для внесения в черный список». В частности, он объяснил, что претензии по контракту связаны с отказом дать интервью на чемпионате США.

Клуб в Сент-Луисе организует известные турниры по шахматам, включая Sinquefield Cup. В 2022-м норвежец Магнус Карлсен снялся с него после проигрыша Ниманну, заподозрив того в нечестной игре.

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