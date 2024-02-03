Шахматный клуб в Сент-Луисе отстранил Ханса Ниманна от турниров за порчу собственности и грубые высказывания

Теги происшествия Sinquefield Cup Ханс Ниманн Шахматы

Шахматный клуб в Сент-Луисе отстранил Ханса Ниманна от своих турниров.

Согласно заявлению Saint Louis Chess Club, американский гроссмейстер Ниманн вел себя «неподобающе», повредив частную собственность, допустив грубые высказывания и отказавшись от сотрудничества вопреки контракту. В связи с этим Ниманна решили не приглашать на соревнования под эгидой клуба в течение всего 2024 года.

Сам шахматист позже объяснил, что речь идет об инциденте перед чемпионатом США, который проходил в октябре 2023-го. Шахматист сломал пульты от телевизора, лампу и гладильную доску в гостиничном номере, а также разбил картину, стекло от которой повредило диван.

По словам Ниманна, он заплатил штраф и извинился, но с ним не стали идти на контакт. При этом он назвал смехотворными обвинения в отказе от контрактных обязательств и посчитал это «оправданием для внесения в черный список». В частности, он объяснил, что претензии по контракту связаны с отказом дать интервью на чемпионате США.

Клуб в Сент-Луисе организует известные турниры по шахматам, включая Sinquefield Cup. В 2022-м норвежец Магнус Карлсен снялся с него после проигрыша Ниманну, заподозрив того в нечестной игре.

Шахматист Ниманн так хорош, что про его читерство язвят и соперники, и организаторы! Ханс издевается в ответ

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13 комментариев
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Ответ ezheloko
что вам сделали глаголы, что вы их так ненавидите "Сам шахматист позже , что речь идет" "При этом он смехотворными обвинения"
глаголы на месте, но они с гиперссылками

возможно, не отображаются у вас из-за aдблока
+13
0
+13
Ответ ezheloko
что вам сделали глаголы, что вы их так ненавидите "Сам шахматист позже , что речь идет" "При этом он смехотворными обвинения"
Ну, ты же ( ) что они ( ) сказать, верно?
+8
-1
+7
что вам сделали глаголы, что вы их так ненавидите

"Сам шахматист позже , что речь идет"
"При этом он смехотворными обвинения"
+13
-7
+6
В шахматном клубе даже гладильная доска есть, видимо, на случай, если кто-то из соревнующихся приедет помятым и захочет привести себя в порядок. Интересно, пивасик в холодильнике там стоит на случай, если кто-то приедет помятым в переносном смысле?
+4
0
+4
Ответ ezheloko
что вам сделали глаголы, что вы их так ненавидите "Сам шахматист позже , что речь идет" "При этом он смехотворными обвинения"
Они жгут сердца людей!
+3
0
+3
Ханс Христиан Ниманн
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+2
Можно попросить Карякина организовать на играх брикс шахматный турнир и пригласить туда Ниманна. Все будут в восторге.
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Он еще и дебошир. Решил, если уж не станет чемпионом, то точно запомнится всему миру чем-нибудь другим.
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Шахматы - это вам не хоккей, шахматисты - парни горячие!
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На фентаниле чувак.
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Ответ Best game on Earth
В шахматном клубе даже гладильная доска есть, видимо, на случай, если кто-то из соревнующихся приедет помятым и захочет привести себя в порядок. Интересно, пивасик в холодильнике там стоит на случай, если кто-то приедет помятым в переносном смысле?
Кто знает? Может в столе и кастет лежит.
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Ответ ericssons
Очевидного гения шахматная мафия во главе с Карлсоном пытается уничтожить. Мерзко за этим наблюдать.
Этого "очевидного гения" два раза ловили за руку на читерстве и один раз он признавался в читерстве сам.

И да, на только что завершившемся супертурнире в Вейк-ан-Зее этот очевидный гений занял седьмое место. В лиге Б, то есть в челленджере, а не в мастерсе.
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