ФИДЕ изменила правила отбора на турнир претендентов-2026. Вице-чемпион мира потеряет право автоматической квалификации

Теги ФИДЕ турнир претендентов матч на первенство мира Шахматы

ФИДЕ отказалась от автоматического отбора претендентов на шахматную корону.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) изменила правила квалификации на турнир претендентов 2026 года. Игрок, занявший второе место в матче за звание чемпиона мира, больше не сможет автоматически попасть в следующий претендентский состав.

Таким образом, ему придется заново проходить отбор, но он получит бонусные очки за участие в матче за шахматную корону. Их число будет зависеть от итогового счета.

Турнир претендентов 2024 года пройдет в апреле в Торонто с участием российского гроссмейстера Яна Непомнящего. Победитель соревнований сыграет с чемпионом мира из Китая Дин Лижэнем.

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