Аркадий Дворкович: «Непомнящий играл на тай-брейке первым номером, но, к сожалению, допустил ошибку, которая стала роковой»

Аркадий Дворкович высказался о поражении Яна Непомнящего в матче за шахматную корону.

Российский гроссмейстер уступил Дин Лижэню на тай-брейке.

«Надо отметить, что не в меньшей степени победу заслуживал и Ян. Он владел игровой инициативой по ходу всего матча, несколько раз был в шаге от победы – упустил победу в 12-й и 14-х партиях. Да и на тай-брейке играл первым номером, но, к сожалению, допустил ошибку, которая стала роковой.

Не стоит забывать, что Ян является победителем двух последних турниров претендентов. Он уже имеет право участия в следующем [турнире претендентов], и я уверен, что у него есть все качества, чтобы бороться за рекордную третью победу.

Это был уникальный зрелищный матч. Столько результативных партий в поединке на высшем уровне не было очень давно.

Следует признать огромные волевые качества Дин Лижэня, который трижды отыгрался по ходу матча и вышел вперед только после заключительной партии тай-брейка. Впервые чемпионом мира стал представитель Китая, это подтверждение той работы в шахматах, которая проводится в этой стране», – сказал глава .

Что сломало Непомнящего в решающей партии? Все решил не только странный ход Яна, но и дерзость Дина