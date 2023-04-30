Аркадий Дворкович: «Непомнящий играл на тай-брейке первым номером, но, к сожалению, допустил ошибку, которая стала роковой»

Теги ФИДЕ турнир претендентов Ян Непомнящий Аркадий Дворкович матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Аркадий Дворкович высказался о поражении Яна Непомнящего в матче за шахматную корону.

Российский гроссмейстер уступил Дин Лижэню на тай-брейке.

«Надо отметить, что не в меньшей степени победу заслуживал и Ян. Он владел игровой инициативой по ходу всего матча, несколько раз был в шаге от победы – упустил победу в 12-й и 14-х партиях. Да и на тай-брейке играл первым номером, но, к сожалению, допустил ошибку, которая стала роковой.

Не стоит забывать, что Ян является победителем двух последних турниров претендентов. Он уже имеет право участия в следующем [турнире претендентов], и я уверен, что у него есть все качества, чтобы бороться за рекордную третью победу.

Это был уникальный зрелищный матч. Столько результативных партий в поединке на высшем уровне не было очень давно.

Следует признать огромные волевые качества Дин Лижэня, который трижды отыгрался по ходу матча и вышел вперед только после заключительной партии тай-брейка. Впервые чемпионом мира стал представитель Китая, это подтверждение той работы в шахматах, которая проводится в этой стране», – сказал глава ФИДЕ.

Что сломало Непомнящего в решающей партии? Все решил не только странный ход Яна, но и дерзость Дина

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2 комментария

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Оригинальный Ник
Как же больно, до сих пор не может отпустить. На следующий заход шансов нет, там уже новое поколение малолеток выросло, теперь их время разрывать. Спасибо Яну за всё, но его карьера закончена
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col
да брось Аркаш, исход матча был уже давно решен, инсайд давал, Ваня никак не мог выиграть, даже если бы очень захотел
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