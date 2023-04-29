Дворкович об отказе Карлсена от чемпионского матча: «Магнус не выдвигал ни одного требования. Он просто решил, что ему нужна пауза»

Теги ФИДЕ Магнус Карлсен турнир претендентов Аркадий Дворкович матч на первенство мира Шахматы

Аркадий Дворкович высказался об отказе Магнуса Карлсена от защиты титула чемпиона мира.

– Давайте вернемся к текущему матчу. В нем играют Непомнящий и Лижэнь. А мог играть Карлсен. Выдвигал ли Магнус какие-то требования, при выполнении которых был бы готов сыграть?

– Никаких. Магнус вообще не выдвигал ни одного требования. Я лично с ним общался. Он просто для себя решил, что ему нужна пауза. Мы обсуждали, какие пути развития чемпионского цикла могли быть наиболее эффективными. Но это обсуждение было с ним как с чемпионом мира, а не разговор о наборе требований, при которых он готов сыграть чемпионский матч. Магнус может подтвердить – у нас нормальные рабочие отношения, вполне конструктивные и позитивные.

– Планируется ли его приезд в Астану? Может быть, Карлсен примет участие в награждении?

– Это его личное дело. Я не уверен, что уместно его участие в награждении. Но если он захочет приехать – мы будем приветствовать его появление в любом качестве. Но я уверен, что сам он не очень хотел бы передавать корону из рук в руки, это не очень правильно. Я видел его пост в социальной сети и слышал, что он думал – приезжать или нет, но это зависело от хода матча. Я не уверен, что он приедет.

– В любом случае он остается активным шахматистом.

– Конечно. Он подтвердил свое участие в супертурнире в норвежском Ставангере, думают, будет играть в отдельных турнирах Grand Chess Tour по рапиду и блицу. Про Кубок мира – не знаю, будет ли он участвовать или нет. Думаю, он примет участие в чемпионате мира по рапиду и блицу, тем более Магнус – действующий победитель.

Он получает от этого удовольствие. А от классического матча за звание чемпиона мира Карлсен перестал получать удовольствие. Именно с этим, думаю, связано его желание сделать перерыв. Но это не значит, что он в какой-то момент не может вернуться. У него есть для этого все возможности. За счет своего рейтинга Магнус имеет право участвовать в претендентском турнире. Думаю, если Карлсен будет играть в кандидатском турнире, то он будет рассматривать его не как супертурнир, а как именно кандидатский, чтобы вернуть себе корону.

– Магнус может сыграть в претендентском, а потом вновь отказаться от чемпионского матча.

– У него есть практически год, чтобы подумать, – сказал глава ФИДЕ.

А чем занят Магнус Карлсен? Выиграл пять тысяч долларов в покер и побывал на престижной церемонии в Голливуде

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