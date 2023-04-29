Дворкович об отказе Карлсена от чемпионского матча: «Магнус не выдвигал ни одного требования. Он просто решил, что ему нужна пауза»

Аркадий Дворкович высказался об отказе Магнуса Карлсена от защиты титула чемпиона мира.

– Давайте вернемся к текущему матчу. В нем играют Непомнящий и Лижэнь. А мог играть Карлсен. Выдвигал ли Магнус какие-то требования, при выполнении которых был бы готов сыграть?

– Никаких. Магнус вообще не выдвигал ни одного требования. Я лично с ним общался. Он просто для себя решил, что ему нужна пауза. Мы обсуждали, какие пути развития чемпионского цикла могли быть наиболее эффективными. Но это обсуждение было с ним как с чемпионом мира, а не разговор о наборе требований, при которых он готов сыграть чемпионский матч. Магнус может подтвердить – у нас нормальные рабочие отношения, вполне конструктивные и позитивные.

– Планируется ли его приезд в Астану? Может быть, Карлсен примет участие в награждении?

– Это его личное дело. Я не уверен, что уместно его участие в награждении. Но если он захочет приехать – мы будем приветствовать его появление в любом качестве. Но я уверен, что сам он не очень хотел бы передавать корону из рук в руки, это не очень правильно. Я видел его пост в социальной сети и слышал, что он думал – приезжать или нет, но это зависело от хода матча. Я не уверен, что он приедет.

– В любом случае он остается активным шахматистом.

– Конечно. Он подтвердил свое участие в супертурнире в норвежском Ставангере, думают, будет играть в отдельных турнирах Grand Chess Tour по рапиду и блицу. Про Кубок мира – не знаю, будет ли он участвовать или нет. Думаю, он примет участие в чемпионате мира по рапиду и блицу, тем более Магнус – действующий победитель.

Он получает от этого удовольствие. А от классического матча за звание чемпиона мира Карлсен перестал получать удовольствие. Именно с этим, думаю, связано его желание сделать перерыв. Но это не значит, что он в какой-то момент не может вернуться. У него есть для этого все возможности. За счет своего рейтинга Магнус имеет право участвовать в претендентском турнире. Думаю, если Карлсен будет играть в кандидатском турнире, то он будет рассматривать его не как супертурнир, а как именно кандидатский, чтобы вернуть себе корону.

– Магнус может сыграть в претендентском, а потом вновь отказаться от чемпионского матча.

– У него есть практически год, чтобы подумать, – сказал глава .

А чем занят Магнус Карлсен? Выиграл пять тысяч долларов в покер и побывал на престижной церемонии в Голливуде