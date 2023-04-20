Аркадий Дворкович: «Ничто не мешает Карлсену принять участие в турнире претендентов. Надеемся, что он в нем сыграет»

Дворкович высказался о возможном участии Карлсена в следующем матче за шахматную корону.

«Магнусу для возвращения в чемпионский матч нужно выиграть турнир претендентов. В этом случае он встретится с чемпионом матча между Непомнящим и Дин Лижэнем, тут никаких изменений.

Судя по социальным сетям Магнуса, за матчем Яна и Дин Лижэня он следит, но при этом получает удовольствие от жизни и того, что не находится под таким же стрессом, что и участники матча. Не сомневаюсь, что Магнус смотрит каждую партию и делает это с интересом.

Во время матча я с ним не контактирую. Приедет ли он на награждение победителей? Сомневаюсь. Но многие увидели в его последних сообщениях намек на то, что он может приехать в Астану. Но не думаю, что он хочет приехать на закрытие. Его планов я не знаю.

Сейчас он занимается своими делами, готовится к следующим турнирам. В этом году у него много турниров, ничто не мешает ему принять участие в турнире претендентов. Надеемся, что он в нем сыграет.

Что касается решения Магнуса отказаться от защиты титула, то не вижу в этом конкретных плюсов или минусов. Есть свои положительные и отрицательные стороны данного решения. Понятно, что при участии Магнуса интерес к матчу в мире был бы выше, но он и так достаточно большой.

Появился дополнительный интерес со стороны Китая, со стороны Запада интерес чуть ниже того, что мог бы быть. Но есть ажиотаж относительно того, вернется ли Магнус на следующий матч», – сказал глава ФИДЕ Аркадий Дворкович.

А чем занят Магнус Карлсен? Выиграл пять тысяч долларов в покер и побывал на престижной церемонии в Голливуде