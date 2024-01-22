«У Дубова и Непомнящего была довольно провокационная роспись. Я бы точно обошелся без подобного». Есипенко о договорной партии на ЧМ

Еиспенко назвал провокационной договорную партию Непомнящего и Дубова на ЧМ.

В декабре на чемпионате мира по быстрым шахматам в Самарканде россияне Ян Непомнящий и Даниил Дубов провели партию, где ходили фигурами коней и согласились на ничью на 12-м ходу. Арбитры присудили гроссмейстерами по 0 очков, посчитав результат игры заранее спланированным.

– На ЧМ был неприятный инцидент с «танцем маленьких лошадей». Как думаешь, справедливо ли Дубов и Непомнящий были наказаны?

– Сложно сказать. Понятно, что это была роспись. Многие так делают, но все это происходит, например, в Берлинском варианте или в чем-то подобном, иногда выбирают такие линии, что даже непонятно, роспись это или игра.

У Дубова и Непомнящего же была довольно провокационная роспись. Я бы точно обошелся без подобного. А если бы и расписывал, то сделал бы это аккуратнее. Но насколько я понял по словам Дани и Яна, идея их поступка – протест против главного судьи и организации турнира.

Мне же как участнику чемпионата показалось, что и организация, и судьи были нормальными. Мне все понравилось. Не совсем понятно, в чем была проблема у Яна и Дани, может, у них были свои причины, что-то случилось за кадром. В целом ситуация на самом деле действительно спорная. Так что судить о том, справедливо это или нет, мне непросто, – сказал российский гроссмейстер Андрей Есипенко.

Демарш наших топ-шахматистов – договорняк конями на чемпионате мира. Что они устроили?!