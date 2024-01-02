Исполнительный директор ФШР об уходе 104 шахматистов: «Ничего экстраординарного в данной ситуации нет»

Теги ФИДЕ Александра Костенюк сборная России Никита Витюгов сборная России жен Алексей Сарана ФШР Александр Ткачев Шахматы

В Федерации шахмат России не считают проблемой отток спортсменов в другие сборные.

За последний год спортивное гражданство сменили 104 шахматиста, в сборную России пришло пять спортсменов.

– Этот процесс идет каждый год. Шахматисты как уходят, так и приходят к нам. Я могу вспомнить минимум 30 человек, которые сменили спортивное гражданство на российское.

Нельзя забывать, что ФИДЕ в своей статистике говорит вообще о всех, в том числе про маленьких детей, родители которых работают за границей.

Например, турки не дают играть с российским гражданством, у них такие правила. Не далее чем полчаса назад мне пришел очередной запрос из турецкой шахматной федерации.

Я уже не раз говорил, что из тех, кто сменил гражданство, от силы три‑пять (шахматистов) являлись топовыми. Александра Костенюк, Алексей Сарана, Никита Витюгов – это те гроссмейстеры, которые в том числе входили в сборную. Но у каждого из них своя история. Костенюк давным‑давно имела гражданство Швейцарии, Витюгов лет пять живет в Испании, у Сараны – своя история.

 Правильно я понимаю, что у ФШР нет задачи удерживать шахматистов всеми силами?

– Вы правы. Если идет запрос на переход шахматиста с рейтингом 2600, его не удержать. Достаточно вспомнить историю, как гроссмейстер Евгений Бареев поменял федерацию России на Канаду. Он один из ведущих шахматистов мира и до сих пор остается легендой. И тогда никакого ажиотажа не было. Он задумал это сделать и осуществил. Если мы с вами решим поменять место жительства, кто нас с вами остановит? Здесь такая же жизненная ситуация.

Что касается процедуры смены гражданства, есть четкие правила. К счастью, больше нет возможности беспрепятственно поменять федерацию в течение суток. Опять же, это было одним из условий перехода ФШР из Европы в Азию. У ФИДЕ есть свои правила, они одинаковы для всех, работают в обе стороны. Ничего экстраординарного в данной ситуации нет, – исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.

104 российских шахматиста сменили гражданство в 2023-м, пятеро – перешли в Россию

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13 комментариев
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Вид спорта, в котором спортсмен не получает мешками от государства+с мозгами дружат. Отсюда итог.
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всё строго по плану
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Расходимся, народ. Здесь не на что смотреть.
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Напоминает Лесли Нильсена из первой части фильма "Голый пистолет", когда он на фоне взрывающегося здания попросил людей расходиться со словами "тут не на что смотреть"
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Всё хорошо прекрасная маркиза, 104 ушло, 5 пришло, и СВО, здесь совсем не причем.
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Ответ sabur
Вид спорта, в котором спортсмен не получает мешками от государства+с мозгами дружат. Отсюда итог.
Ещё и совесть осталась плюс ко всему
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Исполнительный директор-ничего страшного, галантерейщик и Корякин-это сила.
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Каких 30 шахматистов он вспомнить может, которые на российское гражданство сменили за год? В новости было о 5, лучший из которых 800 какой-то в мире.
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Ничего экстраординарного в данной ситуации нет и шахматистов тоже нет
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Да-да, у каждого своя история, просто так совпало
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Конечно ничего экстраординарного, это же обычное дело, такое происходит каждый год, да?
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Да для Российских чинуш уже больше 100 лет отток мозгов на запад - это нормальная тема. Ну а потом имеем что имеем, в плане науки, техники и т.п.
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