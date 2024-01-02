Исполнительный директор ФШР об уходе 104 шахматистов: «Ничего экстраординарного в данной ситуации нет»

В Федерации шахмат России не считают проблемой отток спортсменов в другие сборные.

За последний год спортивное гражданство сменили 104 шахматиста, в сборную России пришло пять спортсменов.

– Этот процесс идет каждый год. Шахматисты как уходят, так и приходят к нам. Я могу вспомнить минимум 30 человек, которые сменили спортивное гражданство на российское.

Нельзя забывать, что ФИДЕ в своей статистике говорит вообще о всех, в том числе про маленьких детей, родители которых работают за границей.

Например, турки не дают играть с российским гражданством, у них такие правила. Не далее чем полчаса назад мне пришел очередной запрос из турецкой шахматной федерации.

Я уже не раз говорил, что из тех, кто сменил гражданство, от силы три‑пять (шахматистов) являлись топовыми. , Алексей Сарана, – это те гроссмейстеры, которые в том числе входили в сборную. Но у каждого из них своя история. Костенюк давным‑давно имела гражданство Швейцарии, Витюгов лет пять живет в Испании, у Сараны – своя история.

– Правильно я понимаю, что у ФШР нет задачи удерживать шахматистов всеми силами?

– Вы правы. Если идет запрос на переход шахматиста с рейтингом 2600, его не удержать. Достаточно вспомнить историю, как гроссмейстер Евгений Бареев поменял федерацию России на Канаду. Он один из ведущих шахматистов мира и до сих пор остается легендой. И тогда никакого ажиотажа не было. Он задумал это сделать и осуществил. Если мы с вами решим поменять место жительства, кто нас с вами остановит? Здесь такая же жизненная ситуация.

Что касается процедуры смены гражданства, есть четкие правила. К счастью, больше нет возможности беспрепятственно поменять федерацию в течение суток. Опять же, это было одним из условий перехода ФШР из в Азию. У ФИДЕ есть свои правила, они одинаковы для всех, работают в обе стороны. Ничего экстраординарного в данной ситуации нет, – исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.

104 российских шахматиста сменили гражданство в 2023-м, пятеро – перешли в Россию