Глава Федерации шахмат России: «Турнир ШОС можно назвать эквивалентом чемпионата мира»

Теги сборная России сборная России жен Андрей Филатов ФШР Шахматы

Глава Федерации шахмат России назвал турнир ШОС «эквивалентом чемпионата мира».

Соревнования Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходили в Китае 17-18 декабря. Победу одержала сборная России, которая выступала под своим флагом.

«Впервые в истории проходил турнир ШОС, который по сути можно назвать эквивалентом чемпионата мира, и российская сборная выступала на нем с гербом и флагом.

На закрытии прозвучит наш гимн. Мы очень гордимся такой исторической победой, тем более что она была одержана в Китае, где «хозяева поля» были представлены тремя командами, и в одной из них играла экс-чемпионка мира.

Золото россиян – огромная радость для всех наших болельщиков. Поздравляю всех с этой большой победой!» – сказал президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

11 комментариев
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А ФНЛ можно считать АПЛ
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Жалко, что у главы федерации шахмат России даже эквивалента мозга нет, не говоря уж об оригинале
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Так и Жигули можно Феррари назвать. Они же после этого ими не станут
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если очень надо, то можно не то что между турниром шос и чемпионатом мира разницы не увидеть, но и войну не разглядеть.
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нормальный то чемпионат мира невозможно считать нормальным без Магнуса, а тут вот это
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Да что там мира. Вселенной!
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Ответ LLC TRUST
А ФНЛ можно считать АПЛ
так и есть
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Можно и бабушку назвать дедушкой. Но ...-то нет
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Глава Федерации шахмат России: «Турнир ШОС можно назвать эквивалентом чемпионата мира»
За ШОС и БРИКСОМ последует межгалактический шахматный турнир , который откроет победитель ,,Новых территорий"
Гений шахматной мысли - Карякин
В Нью- Васюках . Сюда приезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, Москва – в Старые Васюки.....
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"Потемкинскую деревню" можно назвать эквивалентом жилья. Только жить в ней нельзя.
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