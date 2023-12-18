Глава Федерации шахмат России: «Турнир ШОС можно назвать эквивалентом чемпионата мира»

Глава Федерации шахмат России назвал турнир ШОС «эквивалентом чемпионата мира».

Соревнования Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходили в Китае 17-18 декабря. Победу одержала сборная России, которая выступала под своим флагом.

«Впервые в истории проходил турнир ШОС, который по сути можно назвать эквивалентом чемпионата мира, и российская сборная выступала на нем с гербом и флагом.

На закрытии прозвучит наш гимн. Мы очень гордимся такой исторической победой, тем более что она была одержана в Китае, где «хозяева поля» были представлены тремя командами, и в одной из них играла экс-чемпионка мира.

Золото россиян – огромная радость для всех наших болельщиков. Поздравляю всех с этой большой победой!» – сказал президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.