Сергей Карякин: «Бываю в зоне СВО раз в месяц, недавно поездка сложилась очень неудачно – попали в сильное ДТП»

Шахматист Сергей Карякин рассказал, как попал в ДТП в Херсонской области.

«Я бываю в зоне СВО приблизительно раз в месяц, а одна поездка недавно сложилась очень неудачно. Мы в ноябре везли гуманитарную помощь нашим бойцам и попали в очень сильное ДТП. Я был со своими друзьями, машина несколько раз перевернулась, но слава богу, все остались живы.

Я, правда, сломал пару ребер, они до сих пор немного побаливают, но в целом ничего страшного. У двух ребят все обошлось совсем без царапин, а один повредил спину. Это произошло в Херсонской области.

Я находился за рулем и мне пришлось уходить от лобового столкновения. Все произошло буквально в доли секунды, нужно было быстро принимать решение и получилось, что мы улетели в кювет и перевернулись.

Мы были на внедорожнике, который теперь практически не подлежит восстановлению. Я никого в этом не виню, ведь водитель всегда несет ответственность за тех, кто рядом. Значит, мне надо было быть как-то поосторожней», – сказал .