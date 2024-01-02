Сергей Карякин: «Бываю в зоне СВО раз в месяц, недавно поездка сложилась очень неудачно – попали в сильное ДТП»

Теги происшествия Сергей Карякин Шахматы

Шахматист Сергей Карякин рассказал, как попал в ДТП в Херсонской области.

«Я бываю в зоне СВО приблизительно раз в месяц, а одна поездка недавно сложилась очень неудачно. Мы в ноябре везли гуманитарную помощь нашим бойцам и попали в очень сильное ДТП. Я был со своими друзьями, машина несколько раз перевернулась, но слава богу, все остались живы.

Я, правда, сломал пару ребер, они до сих пор немного побаливают, но в целом ничего страшного. У двух ребят все обошлось совсем без царапин, а один повредил спину. Это произошло в Херсонской области.

Я находился за рулем и мне пришлось уходить от лобового столкновения. Все произошло буквально в доли секунды, нужно было быстро принимать решение и получилось, что мы улетели в кювет и перевернулись.

Мы были на внедорожнике, который теперь практически не подлежит восстановлению. Я никого в этом не виню, ведь водитель всегда несет ответственность за тех, кто рядом. Значит, мне надо было быть как-то поосторожней», – сказал Карякин.

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51 комментарий
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Ответ Igorsm
Комментарий удален модератором
почему зверье? я наоборот предлагаю Сергею заменить хотя бы одного мобилизованного, который уже 15 месяцев на фронте, какая радость будет для чьей-то семьи
+64
-9
+55
а можно и не выезжать, раз такой патриот
+61
-21
+40
Держит руку на пульсе, чтобы не выпадать из патриотической повестки.
Хитрый патриот.
+43
-10
+33
Ответ Locky1989
Комментарий скрыт
Все логично, воевать должны те, кто поддерживает войну, а не случайные люди.
+29
-1
+28
Ответ RSM-1930
Комментарий скрыт
Да что там мелочиться.В ваш Лиссабон!!!🤡
+32
-5
+27
Ответ Locky1989
Комментарий скрыт
что за бред? если ты поддерживаешь войну - иди и принимай в ней участие. хорошо поддерживать её сидя на диване и попивая кофе. и выше написали правильно. раз такой любитель войны- иди и замени того, кого мобилизовали.
+24
-2
+22
Ответ Igorsm
Комментарий скрыт
🤮🙈
+19
-4
+15
Ответ Франческо Тотти
Комментарий скрыт
Из-за таких как вы не в последнюю очередь сво до сих пор продолжается и началась в принципе.
+22
-10
+12
Ответ RSM-1930
Комментарий скрыт
ты хоть на карте те карпаты найдешь? )
+17
-6
+11
Ответ RSM-1930
Комментарий скрыт
Раньше типа туда было нельзя попасть?)) Мне кажется необязательно аннексировать чужие территории, чтобы там отдохнуть пару раз за одну жизнь)
+12
-3
+9
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
а как надо на такие новости реагировать правильно, научите?
+17
-12
+5
Когда и тачку и всё остальное государство компенсирует гораздо легче идти на такие риски))
+11
-8
+3
Ответ D-eisler@yandex.ru
Возил гуманитарку, значит кого то спас. Молодец что сказать
Можно было не начинать все это и спасти гораздо больше людей и с этой и с той стороны
+9
-6
+3
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Дата регистрации 31 декабря 2023
+2
0
+2
Ответ Ilyukhich
так это взаимоотношения Украины и России, можно было не ссориться и все было ок
Так можно было не орать на каждом углу про москаляку и гиляку и прочее.
+4
-2
+2
Возил гуманитарку, значит кого то спас. Молодец что сказать
+11
-9
+2
Ответ exshepardjack
они все туда ездят как на сафари какое-то
Какое сафари , он из этого региона - уж точно он больше видел и знает , чем какой-то Джек
+5
-4
+1
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
можно было не аннексировать Крым и создавать два квазигосударства))
+5
-4
+1
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Так ведь в 2004 Януковичу не удался госпереворот с отравлением соперника и фальсификацией выборов.
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-1
0
Ответ Dura Ace Di2
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Greenalem
Можно было не начинать все это и спасти гораздо больше людей и с этой и с той стороны
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Zeitgeist Zeppelin
Карякин - мужик. Есть ещё скрипач Петр Лундстрем, который тоже за сотню раз был в зоне СВО, есть Прилепин. Все они большие молодцы и талантливейшие люди. Из них и формируется новая элита России сейчас.
Комментарий удален модератором
Ответ Zeitgeist Zeppelin
Во-первых, «целиком». Во-вторых, почаще такое пишите, пожалуйста. Я серьёзно. Показывайте свою сущность, чтобы ни у кого иллюзий не было, зачем нужна СВО, почему Лундстрем концерты на передке дает и т.д.
так прилепин же комбатант, что плохого? даже свой батальон у него есть )
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Ответ Капитан_Улитка
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Капитан_Улитка
что за бред? если ты поддерживаешь войну - иди и принимай в ней участие. хорошо поддерживать её сидя на диване и попивая кофе. и выше написали правильно. раз такой любитель войны- иди и замени того, кого мобилизовали.
Комментарий удален модератором
Ответ Kappa Pride
а можно и не выезжать, раз такой патриот
Комментарий удален модератором
В тысячный раз спрошу - где СПОРТ в этой новости?!
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Дорогая передача,…
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Ответ Александр Гринчук
Говорят, что для игры в шахматы нужна только голова... Чего стоит ему пожелать - пусть хоть она останется.
Энтузиазм дошел до апогея. Завидя маэстро Дуза-Хотимирского и маэстро Перекатова, плывших над городом в яйцевидном оранжевом дирижабле, одноглазый взмахнул рукой. Два с половиной миллиона человек в одном воодушевленном порыве запели:
Чудесен шахматный закон и непреложен: Кто перевес хотя б ничтожный получил В пространстве, массе, времени, напоре сил — Лишь для того прямой к победе путь возможен.
Экспрессы подкатывали к двенадцати васюкинским вокзалам, высаживая все новые и новые толпы шахматных любителей. К одноглазому подбежал скороход.

— Смятение на сверхмощной радиостанции. Требуется ваша помощь. На радиостанции инженеры встретили одноглазого криками:
— Сигналы о бедствии! Сигналы о бедствии! Одноглазый нахлобучил радионаушники и прислушался.
— Уау! Уау, уау! — неслись отчаянные крики в эфире. — SOS! SOS! SOS! Спасите наши души!
— Кто ты, умоляющий о спасении? — сурово крикнул в эфир одноглазый.
— Я молодой мексиканец! — сообщили воздушные волны. — Спасите мою душу!
— Что вы имеете к шахматному клубу четырех коней?
— Нижайшая просьба!..
— А в чем дело?
— Я молодой мексиканец Торре! Я только что выписался из сумасшедшего дома. Пустите меня на турнир! Пустите меня!
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