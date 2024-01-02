Сергей Карякин: «Бываю в зоне СВО раз в месяц, недавно поездка сложилась очень неудачно – попали в сильное ДТП»
Шахматист Сергей Карякин рассказал, как попал в ДТП в Херсонской области.
«Я бываю в зоне СВО приблизительно раз в месяц, а одна поездка недавно сложилась очень неудачно. Мы в ноябре везли гуманитарную помощь нашим бойцам и попали в очень сильное ДТП. Я был со своими друзьями, машина несколько раз перевернулась, но слава богу, все остались живы.
Я, правда, сломал пару ребер, они до сих пор немного побаливают, но в целом ничего страшного. У двух ребят все обошлось совсем без царапин, а один повредил спину. Это произошло в Херсонской области.
Я находился за рулем и мне пришлось уходить от лобового столкновения. Все произошло буквально в доли секунды, нужно было быстро принимать решение и получилось, что мы улетели в кювет и перевернулись.
Мы были на внедорожнике, который теперь практически не подлежит восстановлению. Я никого в этом не виню, ведь водитель всегда несет ответственность за тех, кто рядом. Значит, мне надо было быть как-то поосторожней», – сказал Карякин.
Хитрый патриот.
Чудесен шахматный закон и непреложен: Кто перевес хотя б ничтожный получил В пространстве, массе, времени, напоре сил — Лишь для того прямой к победе путь возможен.
Экспрессы подкатывали к двенадцати васюкинским вокзалам, высаживая все новые и новые толпы шахматных любителей. К одноглазому подбежал скороход.
— Смятение на сверхмощной радиостанции. Требуется ваша помощь. На радиостанции инженеры встретили одноглазого криками:
— Сигналы о бедствии! Сигналы о бедствии! Одноглазый нахлобучил радионаушники и прислушался.
— Уау! Уау, уау! — неслись отчаянные крики в эфире. — SOS! SOS! SOS! Спасите наши души!
— Кто ты, умоляющий о спасении? — сурово крикнул в эфир одноглазый.
— Я молодой мексиканец! — сообщили воздушные волны. — Спасите мою душу!
— Что вы имеете к шахматному клубу четырех коней?
— Нижайшая просьба!..
— А в чем дело?
— Я молодой мексиканец Торре! Я только что выписался из сумасшедшего дома. Пустите меня на турнир! Пустите меня!