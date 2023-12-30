Бывшего министра спорта Пензенской области приговорили на девять лет колонии строгого режима за взятки
Бывшего министра спорта Пензенской области посадили на девять лет за взятки.
Ленинский районный суд Пензы приговорил бывшего министра физкультуры и спорта области Григория Кабельского к 9 годам колонии строгого режима по обвинению во взяточничестве на сумму почти 1,3 миллиона рублей.
«Бывший региональный министр физической культуры и спорта осужден за получение взяток... Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 5,5 миллиона рублей.
Он также лишен права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 6 лет», – говорится в сообщении прокуратуры.
Суд установил, что в период с апреля 2020 по октябрь 2021 года Кабельский регулярно получал взятки от двух предпринимателей, занимавшихся организацией в Пензе спортивных турниров и продажей их видеотрансляций, за незаконное предоставление заинтересованным лицам спортивных объектов для проведения мероприятий, в том числе в ночное время. Общая сумма взяток превысила 1,28 миллиона рублей.
Как сообщает пресс-служба суда, подсудимый вину не признал. Кабельский признан виновным по статье УК РФ «Получение взятки в крупном и особо крупном размерах».
Региональное управление СК РФ уточняет, что в ходе следствия в обеспечительных целях был наложен арест на автомашину, жилые помещения, земельный участок, ценные бумаги и денежные средства фигуранта.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.