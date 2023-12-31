Пятикратный чемпион мира по велошоссе Роан Деннис подозревается в убийстве жены

Австралийский велогонщик Роан Деннис подозревается в убийстве жены.

По информации австралийских СМИ, Деннис был за рулем автомобиля, который сбил его жену Мелиссу Хоскинс.

Инцидент произошел 30 декабря возле дома пары в Аделаиде (Австралия).

32-летняя Мелисса Хоскинс после полученных травм скончалась в больнице. У пары осталось двое детей. Деннис был выпущен под залог, он предстанет перед судом 13 марта.

Хоскинс была чемпионкой мира на треке в командной гонке преследования. Деннис – двукратный призер Олимпийских игр по велоспорту на шоссе, пятикратный чемпион мира.