Пятикратный чемпион мира по велошоссе Роан Деннис подозревается в убийстве жены

Теги велошоссе происшествия Роан Деннис Мелисса Хоскинс Велоспорт

Австралийский велогонщик Роан Деннис подозревается в убийстве жены.

По информации австралийских СМИ, Деннис был за рулем автомобиля, который сбил его жену Мелиссу Хоскинс. 

Инцидент произошел 30 декабря возле дома пары в Аделаиде (Австралия). 

32-летняя Мелисса Хоскинс после полученных травм скончалась в больнице. У пары осталось двое детей. Деннис был выпущен под залог, он предстанет перед судом 13 марта. 

Хоскинс была чемпионкой мира на треке в командной гонке преследования. Деннис – двукратный призер Олимпийских игр по велоспорту на шоссе, пятикратный чемпион мира. 

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7 комментариев
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ну хоть подробностей дайте. а то мы ща теорию заговора выстроим.
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Ответ АРХАТ
Зря конечно
знал бы ты мою бывшую. так бы не говорил. :-))
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Зря конечно
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Случайно скажет на суде...
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Зачем он убил мать своих детей?
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Ответ Skip
Случайно скажет на суде...
Не, скорее: "Я не хотел её убивать, так, придавить немножко"
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