Аркадий Дворкович: «ФИДЕ приняла серьезные меры по борьбе с читерством на чемпионате мира по рапиду и блицу»
Дворкович заявил, что ФИДЕ приняла серьезные меры по борьбе с мошенничеством на ЧМ по рапиду и блицу.
Турнир проходит в узбекистанском Самарканде.
«Здесь очень серьезные меры по борьбе с читерством. У нас несколько человек работают на турнире – специально выделены люди для этой функции.
Речь идет и о техническом контроле – через рамки, сканеры, и аналитическом – через программы, наблюдение за игроками во время тура. Мы действуем максимально внимательно», – сказал глава ФИДЕ.
Ранее россиянка Анастасия Боднарук и норвежец Магнус Карлсен победили в турнире по рапиду.
Чемпионат мира по блицу завершится 30 декабря.