Аркадий Дворкович: «ФИДЕ приняла серьезные меры по борьбе с читерством на чемпионате мира по рапиду и блицу»

Теги ФИДЕ чемпионат мира по блицу Аркадий Дворкович чемпионат мира по быстрым шахматам Шахматы

Дворкович заявил, что ФИДЕ приняла серьезные меры по борьбе с мошенничеством на ЧМ по рапиду и блицу.

Турнир проходит в узбекистанском Самарканде.

«Здесь очень серьезные меры по борьбе с читерством. У нас несколько человек работают на турнире – специально выделены люди для этой функции.

Речь идет и о техническом контроле – через рамки, сканеры, и аналитическом – через программы, наблюдение за игроками во время тура. Мы действуем максимально внимательно», – сказал глава ФИДЕ

Ранее россиянка Анастасия Боднарук и норвежец Магнус Карлсен победили в турнире по рапиду.

Чемпионат мира по блицу завершится 30 декабря.

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