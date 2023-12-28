Аркадий Дворкович: «Шогджиев стал изюминкой чемпионата мира по рапиду. Он блестяще провел несколько партий»

Теги ФИДЕ Аркадий Дворкович чемпионат мира по быстрым шахматам Роман Шогджиев Шахматы

Аркадий Дворкович назвал 8-летнего Романа Шогджиева изюминкой ЧМ по рапиду.

Российский шахматист обыграл на турнире победителя Всемирной шахматной олимпиады Жахонгира Вахидова из Узбекистана и норвежца Юхана-Себастьяна Кристиансена.

«Шогджиев блестяще провел несколько партий. Он стал изюминкой турнира, молодец. Выиграл чемпионат мира среди детей, а теперь играет на взрослом чемпионате. И играет хорошо», – сказал глава ФИДЕ.

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