Дворкович о претензиях Непомнящего: «Преимуществ с точки зрения использования компьютера ни у кого не было, включая Карлсена»

Теги ФИДЕ Магнус Карлсен чемпионат мира Ян Непомнящий Аркадий Дворкович Шахматы

Дворкович ответил на претензии Непомнящего из-за особых условий для Карлсена.

С 26 по 30 декабря в Самарканде проходит чемпионат мира по быстрым шахматам. 

«Уважаемая ФИДЕ и организаторы чемпионата, как известно, все животные равны, но некоторые из них равнее.

Справедливо ли предоставлять Карлсену персональную комнату, где он может отдохнуть и подготовиться к игре с помощью ноутбука, в то время как никто другой не имеет такой возможности?» – написал Непомнящий в соцсети Х.

«Думаю, определенные недовольства у участников есть, и они понятны. С другой стороны, с точки зрения Fair Play все под контролем, никаких проблем нет.

Никаких преимуществ с точки зрения использования компьютерных баз, компьютера в целом ни у кого не было, включая Магнуса. Теоретически любой шахматист может выйти из зала на улицу, взять компьютер, но никто этого не делает. Телефоны используются многими, но компьютеры – нет.

Магнус заходит в отдельное помещение, но и другие заходят в разные помещения. К Магнусу просто максимально пристальное внимание публики, и, когда он оказывается в открытом пространстве, среди зрителей, он даже не может настроиться перед туром.

Все подходят именно к нему, а не к другим шахматистам. Поэтому его желание уединиться объяснимо», – сказал глава ФИДЕ.

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1 комментарий
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Правильно, Аркаша, у ФИДЕ просто много "разных помещений" ... )
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