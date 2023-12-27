Непомнящий – ФИДЕ: «Справедливо ли предоставлять Карлсену персональную комнату, где он может отдохнуть и подготовиться к игре с помощью ноутбука?»

Ян Непомнящий обвинил ФИДЕ в предоставлении особых условий Магнус Карлсену.

С 26 по 30 декабря в Самарканде проходит чемпионат мира по быстрым шахматам.

«Уважаемая ФИДЕ и организаторы чемпионата, как известно, все животные равны, но некоторые из них равнее.

Справедливо ли предоставлять персональную комнату, где он может отдохнуть и подготовиться к игре с помощью ноутбука, в то время как никто другой не имеет такой возможности?» – написал в соцсети Х.

В ФИДЕ заявили, что особые условия никому из участников турнира не предоставляются.

«Никому из участников чемпионата не были предоставлены особые условия. Даже если в перерывах между раундами кому-либо из игроков был предоставлен доступ во внешние помещения по приглашению официальных лиц ФИДЕ, там обеспечивался полный контроль честной игры.

Кроме того, согласно правилам, каждому разрешено пользоваться своими гаджетами в перерывах между раундами», – говорится в заявлении ФИДЕ в соцсети Х.