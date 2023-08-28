Команда Яна Непомнящего выиграла чемпионат мира по рапиду

Команда WR Chess в составе с российским гроссмейстером Яном Непомнящим выиграла первый командный чемпионат мира по рапиду в немецком Дюссельдорфе.

Турнир проходил с 26 по 28 августа под эгидой Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в партнерстве с WR Logistics GmbH. Участие принимали 36 команд – каждую из них могли представлять игроки из разных стран.

Призовой фонд соревнований составил 250 тысяч евро.

Командный чемпионат мира по рапиду

Дюссельдорф, Германия

После 12 туров из 12

1. WR Chess – 22 очка

2. Freedom – 20

3. Team MGD1 – 18

4. Armenia – 17

5. Germany and Friends – 15

6. ASV AlphaEchecs Linz – 14

ПРИМЕЧАНИЕ: полные результаты – здесь. Контроль времени в партиях составлял 15 минут с добавлением 10 секунд начиная с первого хода. За победу в матче присуждалось 2 очка, за ничью – 1. Количество игроков в каждой команде составляло от шести до девяти (составы должны были включать в себя как минимум по одной женщину и по одному игроку-любителю с рейтингом ФИДЕ в рапиде и блице ниже 2000).

Составы команд из топ-6

WR Chess: Ян Непомнящий (Россия), Уэсли Со (США), Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Рамешбабу Прагнанандха (Индия), Винсент Каймер (Германия), Хоу Ифань (Китай), Александра Костенюк (Швейцария), Вадим Розенштейн (Германия).

Freedom: Вишванатан Ананд (Индия), Даниил Дубов (Россия), Сантош Видит (Индия), Рихард Раппорт (Румыния), Евгений Наер (Россия), Эмиль Сутовский (Израиль), Полина Шувалова (Россия), Йована Раппорт (Румыния), Александр Шапиро (Израиль).

Team MGD1: Пентала Харикришна, Нихал Сарин, Раунак Садвани, Адитья Миттал, Сринат Нараянан, Харика Дронавалли, Питер Ананд (все – Индия), Гюнай Вугар кызы Мамедзаде (Азербайджан).

Armenia: Габриэл Саркисян, Айк Мартиросян, Шант Сарогсян, Самвел Тер-Саакян, Мамикон Гарибян, Элина Даниэлян, Альберто Атоян (все – Армения).

Germany and Friends: Александр Донченко, Маттиас Блюбаум, Расмус Сване, Дмитрий Колларс, Луиза Башилина (все – Германия), Богдан Лобкин (Украина).

ASV AlphaEchecs Linz: Максим Вашье-Лаграв (Франция), Александр Грищук (Россия), Пархам Магсудлу (Иран), Этьен Бакро (Франция), Аркадий Найдич (Азербайджан), Екатерина Лагно (Россия), Марк Ллари (Франция), Михаэль Штоттингер (Австрия).