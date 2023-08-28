Команда Яна Непомнящего выиграла чемпионат мира по рапиду

Теги Вишванатан Ананд Эмиль Сутовский Александр Грищук Пентала Харикришна Ян Непомнящий Хоу Ифань Екатерина Лагно Аркадий Найдич Этьен Бакро Евгений Наер Максим Вашье-Лаграв Уэсли Со командный чемпионат мира Элина Даниэлян Рихард Раппорт Харика Дронавалли Даниил Дубов Маттиас Блюбаум Ян-Кшиштоф Дуда Сантош Видит Винсент Каймер Александр Донченко Рамешбабу Прагнанандха Нодирбек Абдусатторов Айк Мартиросян Полина Шувалова Раунак Садвани Нихал Сарин Пархам Магсудлу Шахматы

Команда WR Chess в составе с российским гроссмейстером Яном Непомнящим выиграла первый командный чемпионат мира по рапиду в немецком Дюссельдорфе.

Турнир проходил с 26 по 28 августа под эгидой Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в партнерстве с WR Logistics GmbH. Участие принимали 36 команд – каждую из них могли представлять игроки из разных стран. 

Призовой фонд соревнований составил 250 тысяч евро.

Командный чемпионат мира по рапиду

Дюссельдорф, Германия

После 12 туров из 12

1. WR Chess – 22 очка

2. Freedom – 20

3. Team MGD1 – 18

4. Armenia – 17

5. Germany and Friends – 15

6. ASV AlphaEchecs Linz – 14

ПРИМЕЧАНИЕ: полные результаты – здесь. Контроль времени в партиях составлял 15 минут с добавлением 10 секунд начиная с первого хода. За победу в матче присуждалось 2 очка, за ничью – 1. Количество игроков в каждой команде составляло от шести до девяти (составы должны были включать в себя как минимум по одной женщину и по одному игроку-любителю с рейтингом ФИДЕ в рапиде и блице ниже 2000).

Составы команд из топ-6

WR Chess: Ян Непомнящий (Россия), Уэсли Со (США), Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Рамешбабу Прагнанандха (Индия), Винсент Каймер (Германия), Хоу Ифань (Китай), Александра Костенюк (Швейцария), Вадим Розенштейн (Германия).

Freedom: Вишванатан Ананд (Индия), Даниил Дубов (Россия), Сантош Видит (Индия), Рихард Раппорт (Румыния), Евгений Наер (Россия), Эмиль Сутовский (Израиль), Полина Шувалова (Россия), Йована Раппорт (Румыния), Александр Шапиро (Израиль).

Team MGD1: Пентала Харикришна, Нихал Сарин, Раунак Садвани, Адитья Миттал, Сринат Нараянан, Харика Дронавалли, Питер Ананд (все – Индия), Гюнай Вугар кызы Мамедзаде (Азербайджан).

Armenia: Габриэл Саркисян, Айк Мартиросян, Шант Сарогсян, Самвел Тер-Саакян, Мамикон Гарибян, Элина Даниэлян, Альберто Атоян (все – Армения).

Germany and Friends: Александр Донченко, Маттиас Блюбаум, Расмус Сване, Дмитрий Колларс, Луиза Башилина (все – Германия), Богдан Лобкин (Украина).

ASV AlphaEchecs Linz: Максим Вашье-Лаграв (Франция), Александр Грищук (Россия)Пархам Магсудлу (Иран), Этьен Бакро (Франция), Аркадий Найдич (Азербайджан), Екатерина Лагно (Россия), Марк Ллари (Франция), Михаэль Штоттингер (Австрия).

3 комментария

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Alex Rhea
С таким составом невозможно было не выиграть
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Алиса без миелофона
Забить два женских слота Ифань и Костенюк выглядит имбалансно. А тут и мужчины еще далеко не последние, ЧМ по рапиду, три участника турнира претендентов и финалист кубка мира
+3
0
+3
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Типа спортик
Это как Бавария в бундеслиге
0
0
0
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