Speed Chess Championship. 1/8 финала. Непомнящий обыграл Эригайси, Андрейкин уступил Фирудже, Карлсен победил Видита, другие результаты

Теги результаты Магнус Карлсен Ян Непомнящий Хикару Накамура Фабиано Каруана Максим Вашье-Лаграв Дмитрий Андрейкин Юй Янъи Алиреза Фируджа Сантош Видит Алексей Сарана Нодирбек Абдусатторов Гукеш Доммараджу Арджун Эригайси Нихал Сарин Speed Chess Championship Шахматы

Ян Непомнящий вышел в 1/4 финала онлайн-турнира Speed Chess Championship.

Изначально российский гроссмейстер не входил в заявку на соревнования, но в итоге заменил китайца Дин Лижэня.

Призовой фонд турнира составляет 150 тысяч долларов.

Speed Chess Championship

1/8 финала

Хикару Накамура (США) – Юй Янъи (Китай) – 19:9

Фабиано Каруана (США) – Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – 13,5:10,5

Нихал Сарин (Индия) – Алексей Сарана (Сербия) – 16:10

Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Гукеш Доммараджу (Индия) – 21,5:8,5

Магнус Карлсен (Норвегия) – Сантош Видит (Индия) – 17,5:8,5

Ян Непомнящий (Россия) – Арджун Эригайси (Индия) – 15,5:14,5

Алиреза Фируджа (Франция) – Дмитрий Андрейкин (Россия) – 13,5:12,5

Уэсли Со (США) – Левон Аронян (США) – 15,5:12,5

ПРИМЕЧАНИЕ: в первые 90 минут шахматисты проводят серию блиц-партий с контролем 5 минут + 1 секунда на ход. Затем в течение 60 минут они играют в «пулю» с контролем 1+1. В случае ничьей начинается тай-брейк из четырех партий 1+1, далее при необходимости играется матч в формате армагеддона.

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